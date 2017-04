La noticia es el ataque de un convoy en el que iban cientos de personas que huían de una zona que es escenario de la guerra civil que enfrenta al gobierno de Bashar Al Assad, los opositores y los grupos terroristas que disputan el control del país.

El saldo fue de 126 muertos, 68 de ellos niños.

Devastating photo @AbdHabak – Syrian videographer next to the charred body of a child. 39 children out of 70 killed by suicide bomber #syria pic.twitter.com/u3KTNo6vRl

— Ala'a Shehabi (@alaashehabi) April 15, 2017