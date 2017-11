Jesica Gopar y Fernando Santilli están juntos hace 13 años y tienen un bebé. Él es uno de los 44 tripulantes del ARA “San Juan”, ella es una de las familiares que vive horas de angustia y desesperación desde que el submarino perdió contacto con las bases, hace ocho días.

La mujer siguió las informaciones de la Armada y relató sus sentimientos en su cuenta de Twitter. Hace 4 horas, puso un mensaje demoledor: “ADIÓS AMOR”, así, con mayúsculas. También por las redes, Jesica agradeció el apoyo y el cariño que recibió y aseguró que está tranquila y en paz.

Como un pedido desesperado, cuando las autoridades hablaban de una “anomalía hidroacúsica”, posteó su historia de amor y habló de la fuerza que los une: “Fernando es un padre maravilloso. Mi compañero de todo. Cuando caí, él me levantó. Siempre nos separo el trabajo. Fragata libertad, Francia por 5 meses y ahí siempre por 13 años juntos. Respiro por él. Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa”.

Las noticias sobre el submarino cambiaron drásticamente las últimas horas cuando la Armada informó que ese ruido analizado por la US Navy se trataba de una explosión.

“Nunca nos preparan para esto. Me duele el alma. Me quiero morir. Hijo por vos lucho”, escribió Jesica en otro tuit.

Hasta cuando? Tengo un hijo. Nunca nos preparan para esto.

Yo sola estoy buscando ayuda psicológica, me estoy quedando sin esperanzas y pienso Cómo será todo sin él. Me duele el alma. Me quiero morir. Hijo por vos lucho.

— ♔JESICA GOPAR♔ (@JEKOGOPAR) November 22, 2017