“La OMC debe decidir si su actual estructura de litigación tiene sentido y pensar cómo define a las economías en desarrollo”, advirtió hoy el representante comercial de Estados Unidos durante la cumbre ministerial del organismo en Argentina.

Robert Lighthizer señaló que está preocupado por el hecho de que la OMC se está convirtiendo en una organización de litigación, en una declaración que está en línea con la agenda de la Casa Blanca basada en el lema “Estados Unidos primero”.

“Debemos clarificar nuestra comprensión del desarrollo dentro de la OMC. No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas solo pueden aplicarse a unos pocos y que los otros reciban un pase en nombre del autoproclamado estatus de desarrollo”, dijo Lighthizer en Buenos Aires.

Como señala un artículo de Financial Times publicado hoy en El Cronista, las acusaciones de la administración de Donald Trump a la OMC se basan en su opinión de que la creación de la OMC en la década del noventa contribuyó a la crisis económica que afectó a muchas comunidades estadounidenses donde se perdieron puestos de trabajo a manos de nuevos competidores de China y otros países.

Funcionarios del gobierno sostienen que la OMC no cumplió su mandato de negociar nuevas normas para la economía mundial e impuso aranceles desiguales a Estados Unidos. Sus procedimientos actuales nunca se diseñaron para lidiar con el tipo de capitalismo de estado que China llevó al éxito durante tres décadas, sostienen.

