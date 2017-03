El diputado provincial por el Frente Para la Victoria, Lucas Ilardo, afirmó hoy que impulsará una citación formal para que el secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, concurra a la Cámara de Diputados para dar explicaciones no solo sobre lo ocurrido en torno a la organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Creemos que Cornejo tiene que dejar de esconder a Gareca. Acá no se quiere descuartizar a nadie. Él es un funcionario público y debe dar explicaciones sobre los graves hechos que ocurrieron durante la Fiesta Nacional de la Vendimia”, afirmó el legislador peronista.

Además, según señala Ilardo, lo ocurrido con la grúa y la parrilla de luces tendrá consecuencias que deberán afrontar los mendocinos. “Gracias a Dios no hubo víctimas fatales pero si habrá un perjuicio económico por las demandas que vendrán como sucedió en el caso del ECA. Esas demandas las vamos a terminar pagando los mendocinos por lo que es imperioso que Gareca dé la cara para que determinen responsabilidades”, indicó.

Además, tras las declaraciones ejercidas por el gobernador, las cuales fueron publicadas en diversos medios de la provincia, el legislador afirmó que “Si Gareca se va o se queda es decisión de Cornejo, que no confunda a la gente. Nosotros como legisladores estamos exigiendo solamente que el secretario de Cultura rinda cuentas. Si estuviéramos especulando le pediríamos que no lo cambie porque la realidad muestra que los artistas ya no lo soportan y lo abuchean a donde va”.

Y agregó: “Que cornejo asuma que ha puesto a un mal funcionario y se haga cargo. La grúa se cayó y el ECA se incendió por la ineptitud de sus funcionarios, no por culpa de la oposición”.

