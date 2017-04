Tras elaborar una ampliación de la lista de irregularidades halladas en la investigación sobre la obra pública vial entregada por el kirchnerismo a las empresas de Lázaro Báez, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron nuevas indagatorias.

El pedido abarca a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que, a pesar de las enormes irregularidades, prestaron conformidad para que Báez continuara con sus millonarios negocios.

Las solicitudes de indagatoria revelan que la estructura burocrática de la DNV estuvo al servicio- por órdenes superiores- del enriquecimiento de las empresas de Báez. Para los fiscales, deben ser indagados desde los que ocuparon cargos en el área de Legales de la DNV, integraron la Unidad Coordinadora de Procesos Licitatorios (UCOPROLI) y los que formaron parte de la Comisión Evaluadora de Obras Públicas y Consultoría .

Los funcionarios judiciales entienden que todos ellos contribuyeron a que la maniobra se consolidara por falta de control. También solicitaron que fueran indagados Martín Antonio Báez-uno de los hijos de Lázaro- y otros integrantes del entramado societario del empresario patagónico que cumplió un año detenido.

En un extenso dictamen, los fiscales reiteraron la explicación de una “matriz de corrupción” destinada a favorecer a las empresas de Báez, amigo y socio comercial de los Kirchner. Esta vez- la tercera- describieron una por una las irregularidades halladas en las más de 50 obras públicas viales santacruceñas con las que fue favorecido grupo dedicado a la construcción, creado por el ex empleado bancario-Báez- en 2003, cuando su amigo Néstor Kirchner llegó a la presidencia.

El dictamen repasa los mecanismos por los cuales durante sólo en los últimos ocho años del kirchnerismo se le otorgaron negocios viales a Báez por 2196 millones de dólares. El final de la maniobra se consolidó en diciembre de 2015, días antes del cambio de gobierno, cuando las empresas del Grupo Báez se transformaron en la única que cobró toda su deuda con la DNV.

Es en la causa en la que el juez Julián Ercolini procesó, entre otros, a la ex Presidente, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López.

