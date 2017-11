El Gobierno volvió a mostrarse confiado en el ingreso de la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En esta oportunidad, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que las negociaciones con el organismo están “muy avanzadas” al tiempo que aseguró que “si bien hay mucho por hacer, el país está en condiciones de ser aceptado”.

Durante el Congreso del Council of Councils organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un encuentro de una veintena de los institutos de política internacional más prestigiosos del mundo, el ministro coordinador indicó que para la Argentina es positivo formar parte de esta organización, al igual “que seguir las obligaciones institucionales y condicionamientos” que implica la membresía.

El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno tiene como objetivo integrar a la Argentina como “miembro importante de la comunidad internacional”, de manera de tener “presencia en temas como la lucha contra el cambio climático, el terrorismo, el tráfico de drogas” y a favor “de los Derechos Humanos, la libertad y la agenda democrática”. Finalmente, explicó que los problemas locales “se pueden resolver con una visión global, con un mundo abierto y más justo”.

El presidente del CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini, y el titular del Council on Foreign Relations de Nueva York, Richard Haass, fueron los anfitriones de Peña en la décima conferencia del Council of Councils, la máxima reunión de los institutos de política exterior (un think tank por cada país), y representan en su mayoría a los países que integran las economías del G20. En el caso de la Argentina, el CARI es el representante argentino en la red de Council of Councils, el Consejo de los Consejos, en español.

