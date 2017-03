Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, quedó mal parado tras las muertes sucedidas durante el recital del Indio Solari en el predio “La Colmena”, ubicado en la ciudad que comanda. Si bien intentó desligarse de responsabilidad, algunas incongruencias en el contrato firmado con la productora del músico y la falta de un plan de contingencias lo ubican en el ojo de la tormenta.

En medio de las acusaciones cruzadas entre las partes intervinientes en la organización del espectáculo, un funcionario que tuvo dos experiencias “positivas” con el ex líder de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota es el intendente de San Martín, Jorge Giménez, en donde “El Indio” se presentó por duplicado (2013 y 2014).

En diálogo con Radio Nihuil, el jefe comunal del departamento del este explicó cómo se diagramaron esos espectáculos y lo comparó con lo ocurrido el pasado fin de semana. “Lo bueno de Mendoza es que acá estuvo involucrado el gobierno de la provincia con todas sus patas, y también nosotros como municipio”, valoró.

Giménez aseguró que un espectáculo de estas características “necesita un abordaje colectivo” y que si bien su comuna ha recibido diferentes recitales, como por ejemplo a “La Renga”, cada uno requiere de una organización diferente. “No es lo mismo Piñón Fijo que este tipo de conciertos”, ejemplificó.

No obstante, el mandatario peronista admitió que más allá de cualquier preparación previa, “llega un momento en que no hay forma de controlar”, que es cuando entra en juego la misma gente que acude al show. “Fueron tres estadios Malvinas llenos. No hay forma de que si la gente no está predispuesta a ser solidaria entre sí, esto funcione bien y por suerte aquí funcionó”, sostuvo.

Además, manifestó que es común que miles de asistentes se queden en el lugar hasta varios días después de finalizado el recital, y que muchos de ellos se quedan sin batería en el celular, o lo pierden, por lo cual la comunicación con ellos resulta dificultosa. “Es normal, la gente que sigue al Indio Solari no está perdida, se demorará cuatro o cinco horas por comunicarse, pero no más”, graficó.

En cuanto a la decisión política que contempla aceptar la realización de un evento de tal magnitud, Giménez consideró que “lo más fácil sería prohibir, pero me parece que los gobernantes tenemos la obligación de evaluar todo y tomar la decisión”. “Si se trabaja en forma articulada con la provincia, como hicimos aquellas veces, provincia-municipio-productores, se puede hacer”, concluyó.

