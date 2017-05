El intendente de San Martín, Jorge Gimenez, brindó en la noche de este viernes su informe anual sobre el estado de la gestión comunal y lo hizo, no en el recinto del Concejo Deliberante, sino en el salón del centro de congresos Francisco y ante un auditorio colmado.

“No suele ser común este marco”, admitió Gimenez en el inicio de su discurso, que al mismo tiempo dio comienzo al periodo de sesiones ordinarias del Concejo: “Nos pareció oportuno abrir la convocatoria a los vecinos, en lugar de hacer una reunión acotada en el Concejo”.

Luego de eso, el intendente habló durante casi una hora y media, un discurso largo, inhabitual en Gimenez, pero que el mandatario usó para hacer un recorrido por sus casi catorce años de gestión, una estrategia que sus partidarios festejaron pero que la oposición calificó como “vacía de contenido”.

En cualquier caso, Gimenez aprovechó su discurso anual –en realidad es el primero que realiza ante el Concejo en varios años- para mostrar números de su larga gestión y, sobre el final, proyectar una serie de obras, todas atadas a la llegada de dineros provenientes de la provincia o la nación: “Hoy para mí es mucho más difícil, soy peronista y voy a morir siendo peronista. Lo que pido a los concejales de la oposición es que ayuden a conseguir recursos con gobiernos que son de su mismo color político”.

En primer lugar, Gimenez aseguró que su comuna “no está en quiebra”, aunque enseguida agregó: “Jamás se me ocurriría tener plata de la comuna en el banco. Habiendo tanta demanda de la gente, lo último que tiene que hacer un gobierno es tener plata guardada en el banco”.

Luego de eso hizo un racconto de casi 14 años de gobierno municipal desglosado por secciones.

En lo social, aseguró que la situación se agravó para los más humildes y que a estos sectores, la comuna atiende con recursos propios: “Hace años que la provincia no envía estos fondos”.

En lo deportivo, recordó que hoy existen tres polideportivos en el departamento y que cuando él llegó solo existía el del barrio San Pedro. Además sostuvo que hay 90 centros deportivos en todo el departamento, que atienden a unas 10.000 personas en 14 disciplinas.

En cultura, Gimenez sostuvo que hoy la comuna incluye a unas 5.000 personas en distintas actividades, desde las escuelas municipales de instrumentos ancestrales, a los talleres, pasando por la danza y las culturas urbanas. “Para nosotros, la educación es un pilar, llegamos con ocho jardines maternales y hoy son 22; se construyeron once edificios escolares y se crearon 13 nuevas escuelas”. También subrayó la existencia del centro universitario, construido con Junín en el predio del ferrocarril y al que asisten unos 1.500 alumnos.

Al primer aplauso cerrado, Gimenez lo recibió cuando habló de su política laboral y de las 37 cooperativas de trabajo que funcionan en el departamento y que, aseguró, incluyen a más de 800 personas.

Habló de seguridad, sostuvo que la situación es compleja, pero también recordó que San Martín fue el primer departamento en contar con cámaras de seguridad: “Montamos cerca de 90, con recursos propios. Hoy ese servicio está en casi toda la provincia, pero al gasto lo hace el Ministerio de Seguridad”, subrayó.

Gimenez se refirió también a la policía vial municipal y al grupo de preventores y sostuvo que va a seguir por ese camino: “Son herramientas que ayudan a vivir un poco mejor y más ordenados”. El intendente de San Martín destinó buena parte de su discurso para hablar de las obras que la comuna ya hizo. En ese sentido, aseguró que hoy existe una cobertura en pavimento del 52% y que la comuna está tramitando la compra de una máquina para realizar slurry.

Sostuvo que en materia de viviendas, se construyeron en estos años 3.060 casas y hubo mejoras, a través de programas estatales, en otras 1.767: “Es decir que hemos tenido una solución habitacional por cada día de gestión”, resumió Gimenez.

Respecto a agua potable, dijo que hoy es del 86% y que se construyeron 98 kilómetros de red de agua; en cloacas, dijo que hoy es del 69% y que se hicieron 80 kilómetros de red; también en gas dijo que hubo grandes avances y que hoy el 80% está cubierto.

Gimenez también se refirió a dos marcas que creó la comuna Bonarda Argentina y San Martín tierra elegida, que aseguró, están dando buenos resultados, “no solo en la producción sino en el turismo”.

Y hablando de turismo, Gimenez señaló que la actividad en el departamento creció un 1.000%, ya que sostuvo que cuando él llegó al gobierno, el departamento tenía unas 80 camas disponibles y dijo que ahora superan las 800.

Por último, el intendente de San Martín se refirió a los proyectos que hay en marcha, habló de un nuevo centro universitario en las inmediaciones del parque Agnesi, de construir una nueva terminal de colectivos; mencionó asfalto, luz y agua, pero dijo que esas obras están atadas al financiamiento de la provincia y la nación. “Hemos presentado los proyectos y estamos a la espera de que sean aprobados, para seguir por este lindo camino de crecimiento que iniciamos hace varios años”.

Al cierre del discurso, el concejal radical Sergio Dubé, uno de los más fervientes opositores a Gimenez tildó al discurso como “lleno de inexactitudes: resumió 14 años de gestión, en un año electoral y como no tiene nada nuevo para mostrar tuvo que hacer un resumen de 14 años, donde no contó números, no dijo que ingresaron más de mil millones de pesos a las arcas del municipio que hoy no se ven reflejados”.

Dubé agregó que “nos pide que colaboremos a los concejales de la oposición, pero no nos entrega las herramientas, ya que cada vez que queremos ver un expediente, se nos niega. Pero además, tiene un plan que parece que se quiere quedar a vivir en la comuna porque en 14 años dice que pudo asfaltar 306 cuadras y ahora nos dice que tiene proyectadas 300 más, hay muchas cosas que no cierran”.

Por otro lado, Bartolomé Robles, presidente del Concejo ponderó el discurso del intendente: “Mostró datos contundentes de los logros de su gestión. Números claros y concretos lo que se ha logrado; también señaló los proyectos presentados a futuro y de los que estamos esperando financiamiento de los distintos ámbitos provinciales y nacionales. Claramente no se trata de ideas sino de proyectos concretos. Finalmente, invitó a todo el arco político del departamento a colaborar para avanzar en todo lo que hace falta. Creo que ha sido un discurso claro y donde se ha visto reflejada una gran gestión”

