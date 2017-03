Las comisiones de Turismo, Cultura y Deportes; Derechos y Garantías; y Hacienda y Presupuesto recibieron esta mañana al secretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca y al director de Producción Cultural y Vendimia, Alejandro Pelegrina, quienes fueron citados ayer durante la sesión de la Cámara de Senadores.

La solicitud fue presentada por los representantes del bloque opositor con el fin de que el funcionario explique los últimos sucesos ocurridos durante su gestión.

Participaron de la reunión los senadores Miguel Bondino, Ángel Brancato, Adrián Reche, Mauricio Sat, Armando Camerucci, Juan Carlos Jaliff. Claudia Salas, Verónica Basabe, Samuel Barcudi, Norma Corsino, Olga Bianchinelli, Eduardo Bauzá, Jorge Teves, Daniela García, Patricia Fadel, Marisa Ruggeri, Noelia Barbeito, Ernesto Mancinelli, Guillermo Amstutz, Raúl Ferrer, Ana Sevilla, Juan Agulles, Omar Benegas, María Quiroga, Víctor da Vila, María José Ubaldini y Juan Gantus.

Durante la apertura de la actividad, la legisladora Marisa Ruggeri, presidenta de la comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Senado antes de las exposiciones de los funcionarios explicó que se tuvieron en cuenta las consultas que fueron aprobadas el martes durante la sesión de la Cámara Alta.

Por su parte, el senador Samuel Barcudi presidente de la comisión de Derechos y Garantías expuso: “Es bueno poder dialogar y establecer parámetros. Lo interesante es poder realizar los aportes desde la función pública para enriquecerla mucho más, y es por este motivo que agradecemos la presencia del secretario de Cultura hoy aquí”.

En tanto, el secretario de Cultura explicó que desde la Secretaría siempre estuvieron abiertos al diálogo para poder responder las inquietudes. Además expuso: “Solicitamos que tengan paciencia en cuanto algunas respuestas que necesitan conocer, ya que están en vía de investigación”.

Posteriormente, Diego Gareca brindó detalles en cuanto al accidente que se desarrolló en la última Fiesta Nacional de la Vendimia, en la que una grúa cayó y destruyó parte del teatro griego Frank Romero Day durante uno de los ensayos generales de los artistas. En este sentido añadió: “Lo que vivimos ese día fue bastante difícil para el equipo de la Secretaría de Cultura y valoro el trabajo que se realizó, luego de la caída de la parrilla de iluminación que era sostenido por la grúa”.

“Lo que sucedió fue lamentable y esto ha generado que se abran otros debates que tienen que ver con la Fiesta en sí misma a la hora de producirla. Estamos junto con la Fiscalía de Estado llevando adelante las acciones pertinentes”, expuso Gareca.

Además informó que una de las primeras medidas adoptadas fue la de no pagar el servicio prestado por “Grúas López” y además especificó que se han iniciado acciones internas para determinar cuales fueron las fallas técnicas las que determinaron que se produzca este hecho.

Por su parte, el director de Producción Cultural y Vendimia exhibió detalles en cuanto a lo que sucedió este día: “Uno de los operarios de las grúa detecta que hay movimientos oscilantes en la misma, esto acontece después del simulacro. Se había hecho un simulacro con la gente de Defensa Civil y Bomberos de la Provincia. En ese momento no había artistas en escena ni personal de la organización y técnicos, ya que estaban en las gradas. Evidentemente la parrilla cede y cae abruptamente. La grúa queda inclinada en forma peligrosa y oscilante”.

Además dijo: “Nos comunicamos por radio y constatamos que la luminaria estuviese asegurada y se procede a dar indicaciones contradictorias al principio y después se aclaran finalmente. Doce o trece minutos después se desploma la grúa que es lo que ustedes pudieron ver en televisión ya que un canal de aire pudo filmar en vivo el hecho”, aseguró el funcionario.

“En este momento estamos en pleno proceso de investigación y se está haciendo una incursión de sumario para determinar responsabilidades y hacer todos las evaluaciones técnicas en cuanto a los cálculos de cargas, nivel de maniobra y nivel de peso para poder determinar las acciones legales a seguir contra la empresa López”, informó Pelegrina.

El director de Producción Cultural informó que también se están haciendo las evaluaciones sobre los daños que se produjeron en el Teatro Griego, en el sistema de iluminación y en la grúa.

Barcudi le consultó a Gareca en cuanto a la utilización de este tipo de sistema en otras vendimias a lo que el funcionario respondió: “Este es un sistema que viene utilizándose hace mucho tiempo y se ha utilizado en las Vendimias anteriores. En la última fiesta se realizaron las pruebas pertinentes y todos los años se este tipo de maniobras está supervisado por un técnico que brinda la empresa y otro que se contrata desde la Secretaría de Cultura”.

Luego, Noelia Barbeito requirió información en cuanto a la petición presentada por los artistas ya que advertían situaciones de inseguridad y expuso que desde su bloque consideran que Gareca debe dar un paso al costado.

En este sentido, el secretario de Cultura explicó: “Uno de los hechos que había desencadenado ese pedido fue la voladura de uno de los techos el día del festejo de la Vendimia de Capital. Por ese motivo es que desde la Secretaría solicitamos y coordinamos que se realizara el simulacro y no es real que nosotros no los escuchamos”.

Además comentó que se conformó una comisión de artistas de Vendimia y desde la Secretaría pusieron a disposición de los artistas, profesionales del Ministerio de Salud, para que contuvieran a quienes se sintieran afectados por el accidente.

Ante una consulta realizada por la senadora Olga Bianchinelli, desde la Secretaría de Cultura informaron que se les dio la posibilidad a aquellos artistas que luego de la caída de la grúa, presentaran un certificado médico, emitido por un ente público o privado, cobraban lo mismo.

Desde el área de Cultura, también notificaron que el personal que trabaja en la Fiesta de la Vendimia cuenta con una idoneidad intachable ya que realiza esta tarea hace muchos años.

La legisladora Ana Sevilla preguntó si no fue apresurado informar ese día, después del lamentable hecho, que la fiesta no se suspendía de ninguna manera a lo que Gareca respondió: “En el momento en que sucede el hecho yo me encontraba en el predio de la Fiesta Federal y automáticamente, cuando me enteré de la situación, me trasladé inmediatamente al Teatro Griego, por lo que cuando me realizaron la pregunta no tenía información precisa de lo que había sucedido en ese momento”.

Juan Agulles consultó sobre la desaparición del carro oficial de la reina y virreina de la Vendimia 2016. En respuesta, desde el área de Cultura explicaron que se trató de un problema de logística, además de técnica y que existe una compulsa de informes que está siendo investigada.

En tanto, Samuel Barcudi solicitó que se remita a la Comisión de Cultura del Senado el pliego que aseguraba la seguridad de los espectadores para que los integrantes de dicha Comisión pueda evaluarla.

Luego, el director de Producción Cultural y Vendimia, Alejandro Pelegrina explicó que hubo varios días de retraso en la instalación de la parrilla de luces y comentó que de acuerdo a cómo se vaya armando el escenario se va colocando la luminaria. Los plazos siempre se corrigen de acuerdo a la puesta en escena y colgando de acuerdo a las distintas estructuras.

También dijo que las licitaciones técnicas tienen la misma fecha de prestación final, entre el 26 y el 27 de febrero, ya que el 26 fue cuando subieron los artistas para que el staff artístico pueda realizar sus pruebas y toda esta información se encuentran en las actas correspondientes.

