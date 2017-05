El anuncio de dos vuelos adicionales semanales de Buenos Aires a San Rafael para los meses de julio y agosto, la llegada a El Plumerillo en junio de la nueva línea aérea chilena LAW y la confirmación de la ampliación del cupo de vuelos bilaterales entre Argentina y Panamá, que posibilitará que a fin de año Mendoza reciba vuelos directos de Copa desde la capital de este país centroamericano, vinieron a ratificar que se va por buen camino. Además, aunque no se hizo anuncio público, en el sistema de reservas de GOL se puede verificar la inclusión de vuelos extra para la temporada invernal 2017 a Río de Janeiro del 30 de junio al 12 agosto.

Hay que recordar que antes de que se cerrara El Plumerillo el 7 de setiembre de 2016, operaban 21 vuelos diarios. Ese número ha ido en aumento hasta llegar a superar los 30 vuelos cotidianamente, y el potencial es enorme, ya que la capacidad del nuevo aeropuerto es de 50 vuelos diarios.

Pasando en limpio, en Mendoza ya operaban vuelos de cabotaje e internacionales tanto de Aerolíneas Argentinas, LATAM, la brasilera GOL. En lo que va de 2017 se sumaron la chilena Sky (bajo costo) y la nacional Andes, y antes de finalizar este mismo año dos líneas aéreas internacionales adicionaran mayor conectividad para Mendoza: LAW (Latin American Wings), de Chile, y Copa de Panamá.

Todo esto, sin contar las compañías que lograron resoluciones favorables del Ministerio de Transporte de la Nación en el proceso de concesión de nuevas rutas. Este proceso incluyó una audiencia pública el 27/12/16, la primera en los últimos 11 años y de donde las empresas American Jet, Alas del Sur y Andes obtuvieron rutas hacia la provincia, más específicamente hacia los tres aeropuertos de Mendoza, San Rafael y Malargüe. Estos últimos vuelos aún no están efectivos.

Detalles de nuevos vuelos

Desde el mismo día de su inauguración, el 7 de diciembre de 2016, el aeropuerto sumó nuevos vuelos, algunos temporales (operaron durante el verano) y otros permanentes.

–Mendoza-Santiago, por Sky, opera desde el 6 de enero con 5 frecuencias semanales.

–Mendoza-Lima, por LATAM Argentina, opera desde el 2 de febrero con una frecuencia de 4 días semanales.

–Mendoza-Buenos Aires, por Andes. Opera desde el 20 de marzo con dos frecuencias diarias de lunes a viernes.

Al respecto, Gabriela Testa señaló: “La importancia de mantener todo lo que hemos ganado en conectividad aérea en estos meses de gestión y sumar líneas internacionales como Copa es la de multiplicar las posibilidades de atraer turistas de todo el mundo a Mendoza, ya que Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo, Lima y Panamá son grande hubs o centros de conexión internacionales hacia América, Asia y Europa. Estamos viviendo una etapa de inflexión en materia de conectividad del destino, ya que a la excelente oferta de transporte terrestre nacional e internacional se está adicionando muy rápidamente una gran oferta aérea. Esto es determinante para el turismo, dado que pone al destino Mendoza en nuevas góndolas y, naturalmente, permite al usuario ganar tiempo con vuelos directos y obtener mejores tarifas, sea este turista o mendocino. Concluyendo: más conectividad es igual a más turismo”.

Al asumir, el Presidente Macri se encontró con un sector aéreo subdesarrollado, situación que los datos estadísticos permiten contrastar: mientras que en 2016 en Argentina volaban 25 personas cada 100 habitantes, en Chile el número era más del doble, con 56 personas viajando en avión cada 100 habitantes. Nuestro país está quinto a nivel regional, por debajo de Chile, Brasil, Colombia y Perú. En los últimos 15 años estos países crecieron en cantidad de pasajeros 186%, mientras que la Argentina creció 21%. En base a esto, desde el Gobierno nacional se propusieron un plan integral de desarrollo aerocomercial que se basa en tres pilares:

Crecimiento de Aerolíneas Argentinas.

Modernización de la infraestructura y la red aeroportuaria.

Ingreso de nuevas empresas al mercado

Mención especial para el crecimiento y la federalización de Aerolíneas Argentinas, que hoy comunica Mendoza no sólo con Buenos Aires sino también con Córdoba, Rosario, Iguazú, Jujuy, Salta, Neuquén, Bariloche y Calafate.

Estos tres pilares vienen siendo articulados entre el Gobierno nacional y el equipo del gobernador Cornejo desde el inicio de la gestión. Es más, en lo que respecta a la mejora de la infraestructura aeroportuaria –como es de público conocimiento–, a Mendoza le tocó “debutar” con el primer cierre de aeropuerto. El de nuestra provincia fue el primero de una serie de aeropuertos que serán intervenidos, según informa el Ministerio de Transporte de la Nación “durante los próximos 4 años se ejecutarán obras en: Ezeiza, Aeroparque, San Fernando, Córdoba, San Juan, Neuquén (San Martín de los Andes), Salta, Tucumán, Jujuy, Misiones (en Posadas e Iguazú) y Chubut (en Trelew y Puerto Madryn)”.

Como no existían antecedentes del cierre de un aeropuerto de la relevancia de El Plumerillo por un período tan extenso, fue muy difícil prever el comportamiento de la demanda de vuelos que se redireccionaron a los aeropuertos más cercanos. Tampoco se puede soslayar la irresponsabilidad de los funcionarios tanto nacionales como provinciales que no informaron esta situación con la antelación suficiente como para que la comunidad local no se viera afectada. Esto debería haber sucedido al menos con dos años de anticipación.

De todos modos, se superó toda esa desidia y en un trabajo articulado con la Nación y el sector privado local se lograron los mejores resultados. Tanto fue así, que el Gobernador Cornejo señaló en el reciente discurso anual del 1º de Mayo: “Quiero destacar que, con esa misma visión anticipatoria propia de una buena administración, oportunamente llevamos adelante con éxito la intervención del Aeropuerto El Plumerillo, reduciendo el impacto de su cierre al mínimo, como marcan las estadísticas, con el beneficio de que su modernización nos ha dejado con enormes potencialidades, empezando por una mejor posición para aprovechar la política de expansión aerocomercial que ha lanzado el Gobierno nacional y que también beneficiará a los otros aeropuertos mendocinos”.

El balance final fue positivo, la disminución de la ocupación hotelera durante el bimestre setiembre-octubre en la zona de impacto, el Gran Mendoza, fue de -11,7%, un número moderado de baja. Se tomaron medidas a favor del empleo, acciones de publicidad y promoción turística, servicios de traslados sin costo para los pasajeros y fue muy buena la performance de los fines de semana largos. También, se sostuvieron todos los encuentros programados para este trimestre, que fueron 220 en total, entre congresos, foros y exposiciones, en el mismo trimestre de 2015 fueron 222. Todas estas medidas lograron que, según ICCA, durante 2016 Mendoza fuera la segunda sede internacional más elegida del país puesto, que comparte con Córdoba y Rosario.

Literalmente, El Plumerillo es el aeropuerto más moderno del país. Recibió una inversión de $1.200, y “con el diario de hoy”, podemos decir que se hizo en el momento más oportuno, pues nos dejó en la mejor posición para aprovechar la política de expansión aerocomercial que ha lanzado el Gobierno nacional.

Cotidianamente trabajamos para que la provincia se beneficie con una mejor conectividad, que le devuelva la competitividad al producto turístico pero que también beneficie a otros sectores de la economía y fundamentalmente al consumidor mendocino con más oportunidades de vuelos y mejores precios.

Uno de los objetivos del Gobierno nacional para 2019 es duplicar el mercado de cabotaje: que más argentinos vuelen y que el sector aerocomercial crezca y genere más trabajo de calidad y mejorando la conectividad dentro del país, para que haya más turismo, una industria estratégica para el crecimiento de la Argentina. Esta ampliación de la red aerocomercial supone la creación de 3.000 nuevos empleos directos y 15.000 indirectos, y una inversión total para los próximos cuatro años de 1.000 millones de dólares aproximadamente.

