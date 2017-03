Florencia Kirchner estuvo a los tribunales federales de Comodoro Py y donde presentó un escrito al juez federal Claudio Bonadio en el marco de su indagatoria en la causa Los Sauces. “Me llaman sólo por ser la hija de Néstor y Cristina”, dijo Florencia, según consignó TN.

“Está claro que no estamos ante un problema jurídico, sino ante un ejemplo liso y llano de persecución política y provocación por ser la hija de los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Florencia en el escrito, según Infobae.

La hija de la ex presidente Cristina Kirchner llegó pasadas las 8.40 y se dirigió hacia la oficina del magistrado que tiene en la mira a la ex familia presidencial por el supuesto pago de coimas de parte de Lázaro Báez y Cristóbal López a cambio de beneficios en la obra pública. La joven presentó un escrito y no respondería preguntas.

A las 10 arribó su hermano, el diputado Máximo Kirchner. Además calificó de “absurda” la acusación en su contra en la causa Los Sauces y advirtió que tenía 12 años cuando habría comenzado a funcionar la “asociación ilícita” de la cual, según el juez federal Claudio Bonadio, ella formó parte. “Me veo obligada a aclarar que en ningún momento de mi vida integré una asociación ilícita criminal ni tampoco participé en maniobras de lavado de activos de origen ilícito ni en ningún otro delito”, afirmó Florencia en el escrito entregado al juzgado y al que accedió Télam

