Tras los acuerdos de Vaca Muerta, la industria automotriz y el recientemente anunciado “Acuerdo Federal para la Construcción”, el Gobierno firmó un compromiso con la industria textil, indumentaria y de calzado, que tiene como finalidad estimular el consumo, cuidar el empleo, luchar contra la informalidad y mejorar la competitividad exportadora de la industria.

El convenio fue sellado este martes por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y sus pares de Trabajo, Jorge Triaca, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a las empresas y los trabajadores de las industrias textil y de calzado.

El compromiso apunta a estimular el consumo a través del lanzamiento de dos nuevas herramientas de financiamiento para los rubros de Indumentaria, Calzado y Marroquinería para la compra de productos nacionales en 3 y 6 cuotas sin interés. Estas herramientas se suman a los programas Ahora 12 y Ahora 18 del Ministerio de la Producción de la Nación, que continúan vigentes.

De esa manera, se permitirán financiar alrededor de $ 6.000 millones de ventas mensuales en 2017 de productos producidos en el país, a lo que se suman casi $ 2.000 millones de Ahora 12 y 18.

En tanto, se brindará asistencia a través del Repro Express, un instrumento de respuesta rápida para ayudar a los trabajadores de los sectores textil e indumentaria y de calzado que enfrenten situaciones que pongan en riesgo la sustentabilidad de sus fuentes de trabajo. Para agilizar el otorgamiento de ese beneficio, el Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Empleo, creará una ventanilla de atención exclusiva para los trabajadores de esas dos industrias. Asimismo, el programa contará con una línea presupuestaria específica por al menos los próximos 6 meses.

“Este es un acuerdo histórico que tiene como base el proyecto de ley, que está enmarcado en el proyecto de reforma tributaria del Ministerio de Hacienda. Es un incentivo para generar empleo digno y genuino de calidad”, sostuvo Cabrera.

En esa línea se expresó Triaca, quien consideró que ese “es el camino de la Argentina que planeamos para el futuro”, al tiempo que destacó: “Este modelo permite pensar en más acuerdos con otros sectores de la economía”.

Asimismo, Dujovne señaló: “Es muy positivo que entre todos hayamos aportado nuestro granito de arena para aportar al sector dinamismo y sostener el empleo y la producción. Esperamos que el acuerdo se pueda trasladar a soluciones concretas”.

• Ley de formalización laboral

El Estado, los trabajadores y los empresarios se comprometen a presentar e impulsar en el Congreso un proyecto de ley para fomentar la formalización y el crecimiento del empleo de calidad. El mismo apunta a que los trabajadores tengan un empleo donde estén garantizados sus derechos laborales.

Las partes constituirán una mesa de trabajo con la participación de las cámaras empresarias, los representantes de los trabajadores y diversos niveles de gobierno para impulsar la aprobación del proyecto en el Congreso Nacional. En ese sentido, la mesa de trabajo realizará un seguimiento permanente de la evolución de la producción, el empleo y el consumo en la industria argentina textil e indumentaria y del calzado.

Asimismo, se elevarán los reintegros a la exportación del 6% a alrededor del 8% para la producción de esas industrias. La medida reducirá el impacto de los impuestos domésticos sobre las actividades exportadoras de estas actividades productivas, permitiéndoles ganar competitividad en los mercados internacionales.

Por el sector privado, firmaron el compromiso la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA); el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA); la Asociación Obrera Textil (AOTRA); la Cámara de la Industria Textil de Luján; la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines; la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN); la Cámara Textil de Mar del Plata; la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA); la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines; la Fundación ProTejer; la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA).

Previo a firmar el acuerdo, gremialistas manifestaron sus reparos respecto al mismo. “Lo del Repro Express es un anuncio, pero no hay nada concreto respecto de la instrumentación. Creemos que la mejor manera de que mejore la situación, es mejorando el consumo”, dijo el secretario general del Sindicato Único del Calzado, Agustín Amicone, en diálogo con ámbito.com.

“Los planes pueden ayudar, pero tenemos que ver cómo se comportarán las importaciones”, alertó al tiempo que remarcó: “No las veo como medidas de fondo. Hoy el plan Repro para las empresas en crisis tarda en implementarse mínimo 90 días. En calzado hay varias con problemas pero casi ninguna con Repro, porque tiene las ventas caídas y no toman subsidios si no hay nadie que te compre”.

El líder del sindicato del calzado reclamó en la mesa de negociación que se “garantice” que los comerciantes no vendan en cuotas los productos importados. “Tienen las ventas bajas y también quieren vender”, enfatizó. “Con los planes 12 y 18 que eran para nacionales, ya estuvieron vendiendo importados, ¿quién controla? esto no se resuelve con una única media”, recalcó el dirigente.

“El problema de fondo es que no se vende, y si no se vende, no se produce”, alertaron desde el sector textil. En tanto, calculan que unas 7.000 trabajadores perdieron la continuidad laboral: les dieron vacaciones forzadas, están suspendidos o les cortaron la jornada. “Si esto no se revierte, termina en despidos”, repiten. “Es insuficiente, pero es lo que hay”, afirmaron con desdén.

