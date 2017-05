Un testigo que fue al show contó que sintió una gran explosión cuando abandonaba el lugar. “Estábamos saliendo, nos encontrábamos junto a la puerta cuando se produjo una gran explosión y todo el mundo estaba gritando”, dijo Catherine Macfarlane a Reuters.

“Fue una gran explosión. Lo sentí en el pecho. Fue caótico. Todo el mundo corría y gritaba y trataba de salir del lugar”, agregó.

Manchester Arena: police confirm 'a number of fatalities' after reports of explosion, gunfire at Ariana Grande show https://t.co/6gqi2ZNPxT pic.twitter.com/hb8Fd5L89B

Gran Bretaña se encuentra en el nivel de alerta “severo”, el segundo más alto, lo que significa que un ataque de militantes es considerado altamente probable.

Los servicios de emergencias de Manchester han pedido a los ciudadanos que se mantengan alejados del Manchester Arena, después de que varios testigos reportaran a través de las redes sociales dos explosiones cerca del estadio, donde esta noche actuaba la cantante Ariana Grande.

La policía ha confirmado en Twitter que está investigado lo ocurrido, si bien diarios como Daily Mirror apuntan a que todo se debe al estallido de un altavoz al finalizar el concierto.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

