El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, advirtió este lunes que “si hay despidos en el Estado”, los ministerios se convertirán en “una trinchera”, al rechazar un posible plan del Gobierno para echar al 10% de los empleados públicos.

“Arrancaron despidiendo 12.500. Ahora tienen en mente despedir 20.000 más en los próximos cuatro meses. Esto no reduce el gasto que ellos quieren reducir, están apuntando a otra cosa”, denunció Catalano.

En declaraciones a la radio Futurock, señaló que desde el Gobierno “están, otra vez, generando un marco de angustia muy grande entre los y las trabajadoras”.

“Hay lugares como ACUMAR donde plantean reducir el 49% del personal. Estamos hablando de entre 500 y 700 personas por organismo. Hay sectores como ANSES o PAMI que van a sufrir recortes de a miles. Hoy hay plenario donde vamos a trabajar sectorialmente y plantear de manera colectiva lo que quieren imponer entre noviembre y marzo desde el Gobierno”, puntualizó.

Además, Catalano anunció: “Frente a los despidos, vamos a paralizar el Estado y a convertir a los ministerios en una trinchera”.

“El ministro (de Modernización, Andrés Ibarra) sabe que ésto es lo que pasaría. Ahora hay que aprender a resistir”, enfatizó el sindicalista.

Además, subrayó: “No estamos dispuestos a volver a nuestras casas sin laburo. El ministro Ibarra sabe que se va a enfrentar a un colectivo de trabajadores que no va a abandonar sus puestos de trabajo pese a que tengamos el telegrama de despido en la casa”.

“Hay mucha firmeza de nuestra parte. No vamos a volver a pasar la del 2015. Él no tiene ningún problema en dejar a trabajadores sin laburo. Vienen del sector privado y no lo sufren, no lo padecen, para ellos somos un número”, puntualizó.

Catalano se pronunció de esa forma luego de que trascendiera que el Gobierno plantea una reducción del 10 por ciento de la planta de personal estatal.

