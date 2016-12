La secretaría de Cultura dio a conocer el sistema gráfico ganador del concurso que determinó cuál será la imagen de la Fiesta de la Vendimia 2017. El diseño de la sanrafaelina María Eliana Maucieri (34) fue el que se quedó con el certamen.

Presentacion del sistema gráfico de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017 "Con el vino en la piel" la ganadora es María Eliana Mauceri pic.twitter.com/Z3I66akk3K — Cultura Mendoza (@SecCulturaMza) 22 de diciembre de 2016

En la memoria descriptiva del proyecto ganador se indica que la propuesta se basa en los lineamientos de la síntesis argumental. “Empleando los íconos característicos vendimiales (la vid, la hoja de parra, el vino, la fiesta y los bailarines), se combinan para crear lo que representa el espíritu de la fiesta”, explica la diseñadora.

Felicitaciones a María Eliana Mauceri quien diseño el sistema gráfico de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017 "Con el vino en la piel" pic.twitter.com/93zNkSlKYL — Diego Gareca (@GarecaGc) 22 de diciembre de 2016

La dramática de la fiesta se centra en el árbol de la vida, por eso, la intención es que el árbol esté presente en toda la gráfica. “Un árbol cuyas raíces son los artistas, representando nuestra historia, conectados a las vías sanguíneas de ese árbol, con sangre activa mendocina de vino y agua. La sangre universal culmina en la copa, pasando por las ramas, que son los brazos trabajadores de la tierra”, agrega Mauceri.

Junto a Héctor Moreno Director de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2017 "Con el vino en la piel" pic.twitter.com/nDMOz1Gbv3 — Diego Gareca (@GarecaGc) 22 de diciembre de 2016

En la gráfica elegida, el follaje del árbol de la vida es el viñedo. También ocupa un sitio destacado la mujer. Los colores que predominan son el bordó, el violeta y el verde, representando a la voz principal de la fiesta, el vino. “El vino como sangre, como savia que corre por las venas y que termina en el árbol, las raíces de nuestra tierra o de nuestra fiesta con sus artistas y todos los homenajes, es lo que me inspiró. Apenas leí el guión se me fue dibujando solo, fue fascinante y me encantó hacerlo. Fue un mes de trabajo para definir el estilo, pero prácticamente lo leí y se dibujó solo”, explica la diseñadora.

La gráfica como sistema se compone de todas las piezas necesarias para utilizar en la Fiesta de la Vendimia, para promoción, impresiones, publicidad, medios visuales, web y ploteo de vehículos.

