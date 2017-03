La multitudinaria marcha de los docentes a Plaza de Mayo no movió al jefe de gabinete, Marcos Peña, de la idea de no convocar a la paritaria nacional, pese a que incluso se lo reclamó un diputado nacional de Cambiemos.

“¿Realmente era necesario, en esta época de crisis educativa, el corrimiento de la paritaria nacional docente?”, sorprendió el radical Horacio Goicochea, durante la sesión informativa del jefe de gabinete. El legislador chaqueño además hizo una fuerte defensa de la escuela pública, en medio de la polémica por las declaraciones de Macri.

Peña contestó que “las paritarias deben hacerse con los empleadores directos, que son las provincias”, y aprovechó para chicanear al kirchnerismo. “Son las provincias las que pueden decidir un 0 por ciento (de aumento) como hizo Santa Cruz o un 30 o 40 por ciento como hicieron otras provincias”, afirmó.

El funcionario agregó que “no escondemos la conflictividad gremial y los problemas pendientes que existen en materia salarial y también de formación docente” y propuso encarar “una discusión de fondo para apoyar y estimular a los docentes que mejor se capacitan, que mejor se forman y se puedan acompañar a aquellos que necesita más formación”.

Mientras Peña exponía, afuera del Congreso miles de docentes reclamaban a la Casa Rosada que convoque a los gremios a fijar el piso salarial docente en una paritaria nacional, como marca la ley vigente. Al respecto, el jefe de Gabinete insistió en que el Gobierno fijó el año pasado un piso salarial un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil.

El jefe de bloque kirchnerista, Héctor Recalde, salió al cruce de esta interpretación y señaló que justificar la no intervención en 2017 bajo el argumento de haber cumplido con la paritaria en 2016 “es no comprender la esencia de cualquier convenio colectivo en cualquier discusión paritaria”. “¿Por qué no convocar al diálogo institucionalmente? Hagamos la paritaria. ¿Cuál es la contradicción de sentarse alrededor de una mesa y analizar cuales son las propuestas?”, arremetió.

A su turno, Marcos repitió que la ley vigente de Educación no exige la convocatoria de una paritaria nacional sino que se refiere a “pautas generales”.

En otro pasaje, Peña aprovechó para volver a atacar a los docentes por los paros. “Los rectores de escuelas secundarias dicen tener problemas con la asistencia de docentes”, planteó. “Esto lo podemos ocultar, nos podemos enojar, nos podemos chicanear, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca”, agregó.

“Hay que entender que la cultura del paro docente termina fortaleciendo la fuga a la educación privada. Esto está comprobado en los números”, fundamentó Peña.

En su afán de defender esa postura, quiso poner como ejemplo que en la Ciudad de Buenos Aires, “donde hace mucho que no hay paros docentes, ha crecido mucho la matrícula privada” y se corrigió de inmediato para cambiarla por “pública”.

Comentarios

comentarios