En la AFA aseguran que ver fútbol costaría cerca de $300 por mes, a horas de definir qué empresa se quedará con el negocio de la televisación.

Este martes, los principales dirigentes de la AFA, encabezados por el titular de la Comisión Regularizadora, Armando Pérez, concretaron a puertas cerradas la apertura de sobres que se había truncado ayer tras el papelón de Fox-Turner, que presentó originalmente una oferta no vinculante y despertó las críticas de sus competidores Espn y Mediapro.

De la apertura de sobres, que a diferencia de ayer no fue televisada, participaron los dirigentes Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Jorge Brito (River), Hugo Moyano (Independiente), Claudio Tapia (Barracas Central), Víctor Blanco (Racing), Nicolás Russo (Lanús) y Daniel Angelici (Boca). En la asamblea del viernes, los dirigentes de la AFA darán a conocer qué empresa se quedará con los derechos.

Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Regularizadora que lidera la AFA, se anticipó a ese suceso y adelantó que los televidentes podrían pagar una cifra mensual de entre 15 y 20 dólares (cerca de 300 pesos) para ver los partidos que hasta el momento eran gratuitos.

“El fútbol gratis se terminó. No me parece ilógico pensar en un valor de entre 15 y 20 dólares para ver el fútbol. No sé bien cuál va a ser el número, hay muchos estudios que se estuvieron haciendo y otros que hemos visto. Dependerá de cada compañía ya que algunas tienen su producción propia y otras no. Eso se definirá una vez que se elija la oferta ganadora”, dijo Cristinziano en diálogo con radio La Red.

Comentarios

comentarios