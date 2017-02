El drenaje de divisas no para. En enero bajó el ingreso de dólares y la salida no se detuvo lo que arrojó una salida neta de divisas de 2.622 millones de dólares, cinco veces y media más que en 2016, según el informe del Banco Central sobre la Evolución del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y Balance Cambiario.

En enero de 2016 la salida neta de capitales había sido de 465 millones de dólares, por lo que el aumento de la fuga de divisas de este mes fue 463,87% superior. A simple vista, esta caída rompió con una racha de tres meses, entre octubre y diciembre, en que los ingresos de divisas al país fueron mayores que los egresos; pero en realidad sin los ingresos del Blanqueo, la salida de dólares de diciembre en realidad hubiese sido mayor que la de enero.

En el reporte, el Banco Central destacó que “este resultado deficitario se dio luego de tres meses consecutivos de superávits, impulsados en gran medida por los ingresos del exterior destinados al pago de las deudas impositivas en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal”.

En efecto, solo en diciembre ingresaron por el Blanqueo 4.092 millones de dólares. Sin embargo, como adelantó LPO, sin la cortina del Blanqueo, la fuga de divisas en diciembre habría sido de 3.058 millones de dólares, más que el doble de lo que salió en todo el primer semestre.

En el segundo semestre, Blanqueo mediante, la salida revirtió su signo y el signo del balance cambiario fue superavitario por 1.744 millones de dólares. Así el año pasado, terminó con un superávit de 1.907 millones de dólares, de los cuales 1.570 millones de dólares ingresaron en el último trimestre, producto del blanqueo de capitales. Pero hubiese sido también fuertemente deficitario de no ser este ingreso extraordinario de divisas.

Entonces, el signo negativo del Balance Cambiario en el inicio del año – que fue 2.160 millones mayor que la de igual mes del año pasado- no es una reversión respecto de los últimos meses, sino una continuación de la tendencia que el Blanqueo soslayó entre octubre y diciembre.

De acuerdo con el Central, “el resultado negativo estuvo explicado principalmente por la demanda neta de activos externos de libre disponibilidad del sector privado no financiero, tanto por operaciones con billetes como con divisas, que totalizó US$ 1.945 millones, y por los egresos netos por conceptos de servicios por US$ 1.150 millones, básicamente por la salida neta vinculada al turismo estival”.

Para el lector distraído, “demanda neta de activos externos de libre disponibilidad del sector privado no financiero” es lo que se denomina “fuga de capitales”.

Además, el Banco Central precisó que “otros factores que incidieron en el déficit fueron el uso de fondos de las entidades para suscripciones primaria de títulos valores por US$ 757 millones, y las operaciones en concepto de ingreso primario y secundario que significaron una salida neta por US$ 310 millones”.

Los egresos de divisas fueron “parcialmente compensados por los ingresos netos de bienes por uS$ 1.063 millones, de inversiones de no residentes por US$ 407 millones y por las liquidaciones de fondos de colocaciones de títulos de gobiernos locales que permanecían depositados por US$ 190 millones”, precisó el Banco Central.

