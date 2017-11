El robo de vehículos en San Martín se ha vuelto un problema de difícil resolución y más allá de que a mediados de setiembre hubo un operativo policial que terminó con cinco detenidos y lo que se creía entonces, toda la banda desbaratada, lo cierto es que los casos han seguido, al punto que en la última semana hubo cuatro nuevos robos de autos.

Efectivamente, dos Peugeot 504, un Renault 12 y un Ford Focus fueron robados de las calles de la ciudad de San Martín y aunque dos de esos autos fueron luego recuperados, lo cierto es que hasta el momento no hay detenidos: “El robo de autos es uno de los delitos más difíciles de controlar porque si el delincuente no es sorprendido in fraganti, luego, cuando es detenido manejando una auto robado es difícil de probarle algo más que el encubrimiento, que es un delito excarcelable y del que los ‘ratas’ tienen de a montones sin que terminen presos”, contó a Arriba el Este una fuente ligada a la investigación.

Desde setiembre, el robo de autos en San Martín se profundizó y hubo una etapa muy crítica durante ese mes en el que se robaron prácticamente un auto por día, especialmente los fines de semana y los días lunes, según un dato estadístico al que este medio pudo acceder.

Además y siempre atendiendo a las estadísticas que maneja la comisaría 12, dentro de la ciudad de San Martín, la zona más afectada por los robos es al sur de la ruta 50, donde se ha producido la mayor cantidad de hechos.

Desde la comisaría aseguran que están trabajando para esclarecer los hechos y dar con la banda o con los integrantes que quedan en libertad de la que ya fue detenida, pero lo cierto es que falta personal para abocar a esta tarea: “Hay gente de Investigaciones a la que se ha sumado parte de nuestro personal de Guardia que salen a la calle de civil”, cuentan en la comisaría, aunque siempre de manera extra oficial.

Los investigadores tienen en claro que los delincuentes eligen autos viejos o económicos, no solo porque son los más sencillos de abrir y robar sino porque las autopartes que se consiguen entran rápidamente en el mercado negro: “Se han llevado Gol, 128, Duna, 504 y hasta Renault 12”, confió la fuente al referirse a los hechos de los últimos cuatro meses.

Así y si bien hay casos de autos de alta gama que fueron robados, como le ocurrió a comienzos de mes al doctor Martín Aguilera, el conocido oncólogo de la ciudad al que le robaron su Honda Civic, lo habitual es que desaparezcan autos de gama media o incluso modelos muy viejos, como los ya mencionados Renault 12 y Peugeot 504.

Además de intentar dar con la banda que roba autos en San Martín (la comisaría tiene una pista al respecto para dar con el que sería uno de los autores y que vive en la zona sur de la ciudad), la otra pata de estas bandas criminales son los dateros, es decir, aquellas personas que se encargan de pasar información sobre qué autos de los estacionados en la calle aparecen como más vulnerables: “Alguien que entra al casino, por dar un ejemplo, posiblemente va a demorar más de media hora en salir y ese tiempo puede ser aprovechado por los delincuentes”, cuenta la fuente.

Así, entre los dateros, la policía pone el ojo en los trapitos que cuidan autos por toda la ciudad: “Algunos de ellos están seguramente involucrados en esto. Lo ideal sería poder contar con herramientas legales para poder sacarlos del radio céntrico, pero ese tipo de herramientas no existe en San Martín”.

En cualquier caso, los robos siguen y por ahora no está resuelta la situación; así y aunque la policía asegura que está detrás de los autores de esta serie de robos, lo cierto es que no se ha logrado detener a nadie, desde el operativo a mediados de setiembre.

