El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a través del Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), continúa reuniéndose con representantes de distintos sectores comerciales a fin de buscar soluciones concretas a necesidades comunes que los afectan.

En este sentido, el subsecretario de Industria y Comercio, Guillermo Cruz, se reunió Roberto Irrera, titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza (CIM), para coordinar acciones conjuntas y avanzar en la creación de un observatorio inmobiliario en la provincia.

“Cada zona comercial tiene sus particularidades. Es necesario contar con estudios que permitan identificar los factores que influyen en los costos de los alquileres en la provincia. El comerciante debe saber por qué un local cuesta un monto en tal vereda y por qué vale más en la vereda de enfrente”, señaló Cruz.

“Hoy por hoy esa información, que es de suma importancia para los inquilinos, no existe. Entendemos que con un estudio de estas características se ayudaría a orientar tanto a los propietarios como a los futuros inquilinos. Ahora bien, de estos estudios pueden surgir números estimativos que pueden ser tomados de referencia o no por ambas partes”, remarcó el funcionario.

Eduardo Latino, titular de la reconocida cadena de ópticas de la provincia, remarcó la importancia de contar con un estudio que permita tener una referencia de los costos de los locales comerciales en Mendoza. “Hoy este sector está totalmente desregulado. Como comerciantes, necesitamos tener valores de referencia”, señaló.

En la reunión, se trataron algunos aspectos del Código Civil y Comercial, como también de la no regulación de las expensas en los edificios que tienen locales comerciales en alquiler. En este sentido, desde el sector privado entendieron que los locales comerciales que dan a la calle no deberían abonar las expensas, a raíz de que, en muchos casos, no hacen uso de ninguno de los servicios de los que gozan el resto de los que habitan en el edificio, como el ascensor o el mantenimiento.

“Estas reuniones las venimos manteniendo con distintos actores vinculados a la actividad comercial de la provincia. Estamos convencimos de que es la única manera de trabajar en posibles soluciones a los problemas que aquejan al sector. Sentamos a funcionarios y comerciantes, cámaras y asociaciones en una misma mesa. Escuchamos todas las voces e intentamos armar proyectos conjuntos producto de estos encuentros”, destacó Daniel Dimartino, gerente general del IDC.

Un estudio de estas características no sólo permitirá contar con valores de referencia al poner en alquiler un local o bien salir en busca de uno. Permitirá conocer cuáles son las zonzas más importantes donde instalar un local.

Dimartino concluyó: “Desde el IDC venimos realizando un trabajo minucioso que nos permitirá conocer en qué zonas se encuentran distribuidos los locales comerciales y con qué actividad lo hacen. Este estudio orientará a potenciales inversionistas. Buscamos ser un organismo de referencia en el sector y entendemos que estas acciones nos llevarán a alcanzar ese objetivo, siempre basándonos en trabajos de campo”.

