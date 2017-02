El Gobierno se subió al uso de la boleta única electrónica en la elección del municipio mendocino de Santa Rosa para insistir con la reforma política que no consiguió el aval del Senado en el primer año de gestión de Mauricio Macri.

En la elección departamental de este domingo en Santa Rosa, Mendoza, los habitantes votaron intendente bajo el nuevo sistema de Boleta Única y Electrónica (BUE), el mismo método que el Gobierno propone a nivel nacional en reemplazo de la boleta de papel, una reforma que aún no consiguió el aval del Senado.

La actual intendenta interina del municipio, la radical Norma Trigo, del oficialista Frente Santa Rosa Cambia, se impuso con holgura en las elecciones celebradas en el distrito, con un 61.7% de los votos, superando a la candidata del PJ, la ex reina de belleza Flor Destefanis, quien obtuvo un 38.29%.

El subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan, viajó a Santa Rosa para seguir de cerca a los comicios y aseguró que el desempeñó de la boleta electrónica “nos alienta a que en marzo sigamos buscando el consenso en el Senado, donde hay algunas dudas respecto de este sistema”.

Fernández Langan aseguró que la votación fue “muy sencilla” y “dinámica” y que “no hubo ninguna complicación”, si bien admitió que para estos comicios estaban habilitados sólo 13 mil electores. “Hubo un trabajo muy importante de la Justicia Electoral para la capacitación”, enfatizó el funcionario del ministerio del Interior, que destacó que los resultados estaban poco más de una hora después de cerradas las urnas.

Si bien reconoció que en las elecciones nacionales de este año “vamos a votar con la boleta de papel”, Fernández Langan aseguró que esperan poder implementar el nuevo sistema, que ya fue utilizado en Salta y Capital Federal con anterioridad, en 2019 a nivel nacional.

El funcionario señaló que ahora esperan con expectativas los comicios de Corrientes capital, que también se harán con la boleta única electrónica. “Lo importante es que empieza a haber interés de todas las provincias”, señaló el funcionario.

Denuncia

El especialista en seguridad informática Javier Smaldone advirtió sobre una posible vulneración del voto electrónico que se usó en las elecciones de Santa Rosa.

Smaldone subió a su Twitter una foto oficial donde se ve a una persona manipular la máquina, con la credencial del presidente mesa, donde se encuentra un código que permite descifrar el contenido de la elección.

Nunca tuvimos una foto del sistema de transmisión de la #BoletaÚnicaElectrónica. Muchas gracias, @MinGobiernoMza. https://t.co/3c1H7pNns5 — Javier Smaldone (@mis2centavos) February 13, 2017

Las mejores fotos de la #BoletaÚnicaElectrónica ayer en Santa Rosa las tuitearon los medios oficiales. Gracias por tanto, manga de burros :) pic.twitter.com/xtvB1ESqns — Javier Smaldone (@mis2centavos) February 13, 2017

“Cuando fue la discusión de la Boleta Electrónica en el Congreso, mostré cómo con un celular se puede leer el voto y saber a quién eligió el votante. En las PASO de Santa Rosa se filtró el correo del programa de votación y para las generales cifraron el voto en la boleta. Es decir, se puede leer el voto, pero no permite saber a quién votó”, comentó Smaldone en diálogo con El Destape.

“Cuando vos cifrás el voto tenes que tener una clave, pero lo tapa transitoriamente. ¿Esa clave dónde está? La ponen en la credencial del presidente de mesa. Esa clave se pone en la mesa cuando es la apertura de mesa, pero después la necesitás para descifrar y contar los votos”, agregó.

“Si un Presidente es corrupto o se descuida y le leen la credencial, se acabó la seguridad y el que tiene la clave descifra los votos”, advirtió el especialista. “En la foto que hizo circular el gobierno de Mendoza hay una persona manipulando la máquina y tiene la credencial del Presidente de mesa apoyada al celular. Con eso no necesitás más nada porque si el voto deja de ser secreto es más fácil comprarlo”, sumó. A esa imagen se le sumó la de una máquina que deja ver el IP, que es el número con el cual se identifica una computadora y que en manos de un hacker se puede genera un ataque al sistema de votación.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno señalaron que “la foto no muestra a una autoridad de mesa desleal a punto de leer los votos, sino que la foto aludida es la de una delegada informática del Tribunal Electoral Municipal (quien se desempeña en la Dirección de Informática de la Provincia de Mendoza), en el momento en el que está extrayendo el software para su auditoría”.

“Esto, si bien el ángulo de la foto no lo capta, lo hace delante de los apoderados de las dos fuerzas políticas que competían por la intendencia (Frente para la Victoria y Cambiemos)”, indicaron las fuentes y agregaron que además, en la pantalla se ve que la máquina está en “modo técnico” (que muestra nivel de batería, temperatura, etc.), no en modo votación, ni escrutinio, el cual sería el caso para que sirva el código que supuestamente estaría copiando la persona de la foto”.

En segundo lugar, en el Gobierno aseguraron que “la notebook que Smaldone denuncia (marcada en la foto) como parte de la supuesta operación de violación de secreto del voto, pertenece a un secretario de la junta electoral municipal, quien tampoco aparece en la foto por el ángulo de la misma”. De modo que “no se trataría tampoco de una persona manipulando las claves”.

En tercer lugar, en el Gobierno aseguran que “no es posible realizar copia con un celular de la clave mencionada por el autor de la nota, dado el nivel de encriptamiento que, según señala la empresa, posee la credencial”

Comentarios

comentarios