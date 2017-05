El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que la inflación “será menor de 20%” a pesar del 2,6% registrado en abril y apreció la política del Banco Central (BCRA) que preside Federico Sturzenegger.

“La inflación va a ser de menos de 20%. Es un impuesto para los más pobres y el Gobierno la reconoce. La de abril fue de 2,6%, más que lo que daban las privadas, y no la escondemos bajo la alfombra”, comentó.

“Si el Gobierno no hacía lo que hizo en 2016, la recesión no hubiera sido de 2%, sino de 8%. Había que subir las tarifas, sino no va a bajar el déficit fiscal, lo que lleva a emitir y a generar inflación”, expresó.

Sin embargo el secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodriguez, lamentó que en el Gobierno “no hay plan” para bajar la inflación y consideró que “ningún beneficio llega a la gente común” y “los precios siguen aumentando”, provocando “zozobra en la gente que vive de su sueldo y tiene que llegar a fin de mes”.

“Lamentablemente veo que no hay plan, ése es el problema, porque muchas de las cuestiones que se han prometido no están apareciendo, y realmente ningún beneficio está llegando a la gente común, los precios siguen aumentando, sobre todo los artículos de primera necesidad como los alimentos, y esto genera zozobra en la gente que vive de su sueldo y tiene que llegar a fin de mes”, expresó el líder del gremio de los estatales en radio la Red.

