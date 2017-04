El economista más cercano a Daniel Scioli elogió parte de la política que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri. Pero Miguel Bein planteó una llamada de alerta: le sugirió a la administración de Cambiemos que trate de “no forzar” el 17% de inflación y que para eso debería dejar liberadas las paritarias del ámbito privado sin obligar a poner un tope.

“El campo revivió después de años de estar muy aplastado. La inversión en energía está volviendo. La Argentina va a tener autoabastecimiento de gas en 5 años. La venta de autos sigue bien. La plata del blanqueo va a empezar a circular por la Argentina. Es un mundo nuevo. El blanqueo superó las expectativas”, sintetizó Bein, en una entrevista con Los Leuco.

El asesor económico del excandidato presidencial por el Frente para la Victoria, sin embargo, se mostró contrariado por algunas medidas que tomó la administración de Macri. Opinó que la política de precios transparentes “se hizo muy mal” porque “frenó las ventas con tarjetas en el mes de febrero, que va a ser malo”. Luego, se mostró optimista con los números de marzo: “Va a ser mejor. Hubo récords de despacho de cemento a granel”.

Para Bein, la “recuperación económica es despareja”. El economista cree que los números de la inflación no serían tan malos si se redondean en 21%. “No me rajaría las vestiduras por los números de la inflación. No exageraría con tratar de meter al país en el 17%. Me gustaría este año que las paritarias privadas sean totalmente libres, que el gobierno no sugiera que de dos puntos menos. Traten de tirar un centro para los que la pasan mal. Que den dos puntos más y quizás la economía puede crecer más”, sentenció.

