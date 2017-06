El dólar retrocede nueve centavos este jueves a $ 16,45 en agencias y bancos de la city porteña, y corta racha de cuatro alzas consecutivas, tras haber subido 15 centavos en la víspera a su nuevo récord.

En el mercado mayorista, la moneda de EEUU descendió tres centavos y medio a $ 16,22 y cortó una racha de cuatro alzas consecutivas, luego de que en la víspera trepó a un nivel nunca visto.

Mientras, el blue cede 12 centavos a $ 16,58, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el “contado con liqui” sumó tres centavos ayer a $ 16,16, mientras que el dólar Bolsa aumentó seis centavos a $ 16,24.

La decisión del gestor de índices MSCI de mantener a la Argentina en la categoría de “frontera”, y posponer su ascenso a la de “emergentes”, algo que estaba casi descontado por los operadores, presionó al billete, que este miércoles llegó a rozar los $ 16,70, aunque con el correr de las horas se desinfló debido a la aparición de la oferta, que lo llevó a cerrar a $ 16,54, 15 centavos más que el lunes pasado.

En medio de esta gran volatilidad, el billete alcanzó un nuevo máximo histórico, superando el récord de $ 16,41 marcado el 22 de mayo pasado. A su vez, la moneda estadounidense acumuló su cuarta suba consecutiva, por lo que desde el jueves de la semana pasada acumula un ascenso de 39 centavos (o un incremento del 2,4%).

En el mercado mayorista, también primó la inestabilidad en la cotización: la moneda de EEUU llegó a escalar a $ 16,50 en la primera parte de la jornada, producto de una mayor aversión al riesgo y consecuente búsqueda de refugio tras el no ascenso del país a la categoría de “emergente”, lo que estimuló en gran forma el apetito por la divisa.

“Hubo un desarme de posiciones en pesos que se tradujo en una fuerte demanda de divisas con pleno impacto en la cotización del dólar”, describieron en las mesas.

Pero a medida que transcurría la jornada, la demanda fue cediendo lugar ante una sólida oferta por parte de exportadores y bancos, lo que diluyó el avance inicial del dólar. Así, el mayorista terminó la sesión con un aumento de solo siete centavos y medio a $ 16,255, su mayor valor histórico al cierre. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 16,22 vendedor para la transferencia, mientras que el volumen total operado en el mercado fue de u$s 567 millones, similar al del lunes pasado.

“Los que han comprado la divisa calmaron su ansiedad y esto demuestra que los inversores y deudores de la divisa por su actividad comercial, operan con pocas coberturas, y luego demandan por temor a mayores pérdidas”, analizó Fernando Izzo, de ABC Mercado De Cambios.

De lado de la oferta vale recordar que la liquidación de los agroexportadores venía siendo algo acotada en los últimos días debido a la huelga de los trabajadores portuarios del Gran Rosario lanzada hace una semana por un conflicto salarial. Pero este miércoles la medida fue levantada tras el dictado de la conciliación obligatoria, confirmaron fuentes de CIARA a ámbito.com.

“Los niveles de precios parecieron alentar la aparición de ventas de oportunidad que fueron desarmando en forma progresiva pero sostenida la presión compradora con una intensidad que se acentuó hasta el final del día”, relató el analista Gustavo Quintana.

Por otro lado, según especialistas tuvo su impacto en la rueda el resultado de la última licitación de Lebac, que mostró un efecto expansivo de $ 120.000 millones luego de que el Banco Central mantuviera la tasa en el 25,5%. “Parte de esos pesos pasaron sin escalas al dólar”, consignó a este medio Claudio García, apoderado y operador de Oubiña Cambios.

Más allá de la nueva suba de la divisa, en la plaza coinciden en que las cuestiones de fondo no cambian y el mercado mantiene un perfil mayoritariamete vendedor. “La oferta de divisas sigue siendo importante, por la liquidación de divisas del agro (con promedio semanal de u$s 600 millones), el ingreso de emisiones de deuda realizadas en el exterior (u$s 18 mil millones incluyendo la emisión del Bono a 100 años del lunes) y por probables nuevas colocaciones”, resaltó un informe de Neix.

Para Quintana, en tanto, “la evolución futura del tipo de cambio parece estar condicionada ahora a la manera en que inversores y ahorristas interpreten el anuncio dado a conocer por la agencia internacional de calificaciones y las consecuencias que esto tendrá sobre las demás variables locales en cuanto al flujo de inversiones y de financiamiento local”.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron u$s 515 millones, de los cuales el 60% se hizo en pases “roll-over” de junio ($ 16,308) a julio ($ 16,59), con una tasa implícita de 20,36%. El plazo más largo operado fue abril de 2018, que finalizó a $ 19,06, con una tasa de 20,42%. Los precios en promedio quedaron al final con una suba de solo seis centavos.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 45.873 millones, subiendo en u$s 1.115 millones respecto al lunes.

