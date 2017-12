Hace casi seis meses, el Concejo Deliberante de Santa Rosa advirtió al Ejecutivo sobre el mal estado en el que se encontraban las plazas y paseos del departamento. Lo hizo en una ordenanza aprobada por todo el cuerpo, donde pedía que la comuna reacondicionara esos espacios públicos, pero paso el tiempo, poco se hizo y hace algunos días murió una nena de dos años mientras jugaba en la plaza de 12 de Octubre, posiblemente alcanzada por una descarga eléctrica en una farola.

#SantaRosa Se conformó una Comisión Investigadora por el caso de la supuesta negligencia del Ejecutivo, en el fallecimiento de la niña en la plaza del 12 de Octubre El HCD de Santa Rosa, deslindo responsabilidades y cargo contra Norma Trigo. Se respaldaron en una Ordenanza aprobada que pedía el reaconcionamiento lumínico de las plazas del Departamento. Por otro lado, en el Distrito del 12 de Octubre los familiares y vecinos marcharon anoche para pedir justicia por Leonela. Posted by El Vocero del Este on viernes, 1 de diciembre de 2017

Los concejales de la oposición subrayan ahora que el Ejecutivo no hizo nada al respecto, pese al pedido concreto del Concejo a fines de mayo, cuando además de detallar los problemas que presentan las plazas, pedía en la ordenanza priorizar la restauración de un grupo que eran las que más problemas presentaban y entre ellas figura la de 12 de Octubre, donde hace un par de domingos murió Leonela Rosales mientras jugaba, según la madre y un adelanto de la necropsia, alcanzada por una descarga eléctrica de una farola.

Si bien el Ejecutivo asegura que hace el relevamiento y restauración de las plazas, también admite que no tiene presupuesto suficiente y por eso, el estado que muestran muchas de ellas es preocupante, al punto que son habituales las farolas arrancadas o en las que el cableado se ve al alcance de la mano. “Si la comuna no tiene dinero para reparar las plazas, que lo informe a los vecinos y que les pida que no manden más a sus hijos”, soltó el concejal demócrata Antonio Ponce.

Lo peor es que hay plazas sin disyuntores ni ningún otro tipo de escudo eléctrico, entre ellas la de 12 de Octubre, donde ocurrió el accidente fatal que le costó la vida a Leonela.

La investigación interna que lleva adelante la comuna para intentar establecer responsabilidades ya tiene algunos resultados: fueron sumariados y suspendidos por al menos tres meses, Hugo Arrieta, que es encargado del área de Electricidad de Servicios Públicos y también Juan Morelato, otro agente municipal ligado al Departamento de Servicio de Electrotecnia.

Así, la investigación sumaria del Ejecutivo busca determinar qué hizo el área de Servicios Públicos y si las órdenes que bajaron para atender el mantenimiento de algunos espacios públicos fueron obedecidas. Además fue echado de su puesto como delegado de 12 de Octubre, Juan Ojeda.

Pero también la familia de Leonela busca responsables y en la noche del último jueves organizó una marcha por 12 de Octubre, que terminó en la plaza donde ocurrió el accidente y hasta la que llegaron familiares, amigos y vecinos del lugar. Allí, los padres de la niña pidieron justicia y aseguraron que seguirán reclamando e incluso, adelantaron la posibilidad de una nueva marcha, pero esta vez hacia la comuna santarrosina.

