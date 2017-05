El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, confirmó que la entidad crediticia a su cargo dispondrá de $100.000 millones para los próximos tres años para destinarlos a préstamos para la vivienda.

“Esto es para siempre” y “será un cambio cultural”, afirmó el economista al inaugurar una jornada en la que autoridades de la entidad dieron detalles de las operatorias crediticias destinadas a particulares, a desarrolladores y a corredores inmobiliarios asociados a la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

“Estamos desbordados, tuvimos 80.000 consultas vía la página del banco. Necesitamos de ustedes, porque si no nuestra actividad fracasa”, dijo González Fraga a los inmobiliarios.

Al valorar las líneas destinadas a constructores y desarrolladores dijo que es importante también tener oferta constructiva e indicó que “tenemos $9.000 millones de créditos otorgados que buscan casa. Algo falla en el sistema”, advirtió.

“El crédito hipotecario está en la base de la constitución de la familia, para luchar contra la pobreza y a favor de la inclusión social. Si no está la familia, si no hay un lugar donde los chicos puedan hacer sus deberes, comer su merienda, terminan en la calle, cerca de las drogas, la delincuencia y el abuso”, expresó.

Citó la frase del Papa Francisco que indica que “sin casa no hay familia” y exhortó a generar la “cultura del crédito hipotecario”, tras señalar que la entidad dispondrá de $100.000 millones en los próximos tres años para otorgar créditos a tasas razonables.

“Esto no tiene cupo. No es el Procrear. Es para siempre”, aseguró y dijo que la Argentina “empezó con la cultura del crédito para la vivienda hace 100 años”.

Sostuvo que además de las líneas de Nación Tu Casa y Créditos UVA, cuentan con líneas para desarrolladores inmobiliarios “porque tiene que aumentar la oferta, sino subirán mucho los precios de los inmuebles”.

“El Banco Nación alentará a la construcción pero no para que crezcan los countries, sino para que crezca la vivienda económica para la clase media baja. El límite del préstamo para la vivienda son US$ 200.000”, advirtió González Fraga.

Dijo que “hoy es más negocio construir una vivienda económica que una vivienda para el sector ABC1, porque el costo en la construcción en dólares está ascendiendo, en tanto que la construcción económica es en pesos”, indicó.

“Tenemos la decisión de financiar proyectos inmobiliarios para sectores medios y bajos” aseguró y no necesariamente tiene que ser construcción tradicional en ladrillo sino que sino que pueden ser casas industriales o prefabricadas, como se hacen en Estados Unidos y China, donde muchas viviendas ya vienen equipadas. Tenemos que tender a construir con alta calidad pero a menor costo”, expresó.

“Con esto promovemos la vivienda con escritura”, indicó y sostuvo que también “hay mucho para hacer” en refacciones y ampliaciones de inmuebles.

Consideró que el sector inmobiliario es “vital para la transformación de la Argentina” y expresó que el cambio cultural debe ser de adentro hacia afuera y citó una informe del Banco Mundial que sostiene que a “los chicos que provienen de casas de padres propietarios les va mejor en la escuela”.

Les dijo a los corredores inmobiliarios que ellos precalificarán a los clientes y eso permitirá agilizar la atención de los interesados ya que “tuvimos 80.000 consultas vía página del banco y estamos desbordados”, graficó.

Luego, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Juan Bennazar consideró que el asesoramiento que puedan dar los corredores inmobiliarios a los clientes que quieran acceder a un préstamo ayudará a “la transferencia de inquilino a propietario”.

Posteriormente, distintos gerentes del banco fueron describiendo las características de las diversas líneas crediticias (Créditos Nación Tu Casa, Crédiotos UVA y Creditos a Desarrolladores) y admitieron que el interés de la gente “es enorme” y dijeron que “estamos desbordados, pero con alegría” al tiempo que instaron a que los corredores asistan al momento de la escrituración de la vivienda porque es un momento “pleno de emoción”, aseguraron “donde concurre la familia entera”.

Recordaron que el sitio del banco para consultas es www.bna.com.ar, sección personas y que se incluye un simulador que permite calcular el valor de la cuota a pagar.

También dijeron que se inauguraron centros de atención para los créditos hipotecarios fuera de las sucursales del banco, en la Capital Federal, Avellaneda, San Justo, Córdoba, Mendoza y Rosario lo que les permitirá salir del “cuello de botella” de la atención primaria.

Asimismo, además de contar con sus propios tasadores, el banco contrató a profesionales externos para auxiliarlos ante el aumento de las tareas.

