El Banco Central anunció ayer que buscará sumar reservas por unos 25.000 millones de dólares en los próximos años, aunque sin un cronograma concreto. Para hacerlo, la autoridad monetaria deberá comprar divisas. Esa fue la interpretación elemental que hicieron economistas y analistas financieros. Por eso, el dólar comenzó la jornada con subas.

El dólar minorista se consigue a 15,70 pesos en el Banco Nación. Subió 20 centavos desde el martes. Hacia el medidía, el promedio de cotizaciones de bancos públicos y privados que releva el Banco Central estaba en $ 15,69, luego de haber arrancado la jornada en $ 15,77.

En tanto, el dólar mayorista, que se usa para grandes operaciones, comenzó el día con una suba de 30 centavos y tocó los $ 15,50, pero luego bajaba hasta los $ 15,35.

¿Cambio de tendencia?

El dólar mayorista había tocado los 16 pesos el 4 de enero, pero desde entonces no paró de caer y llegó a negociarse a $ 15,20. El ingreso de divisas por el blanqueo de capitales, la liquidación de la cosecha gruesa de soja -que arranca ahora- y los dólares provenientes del endeudamiento de la Nación y las provincias aseguraban un importante colchón de dólares.

Ante eso, el Banco Central había decidido de no intervenir en el mercado cambiario. En paralelo, su política de altas tasas de interés favoreció inversiones en pesos, como la compra de Lebac o bonos en moneda nacional. La combinación de dólar planchado y tasas de interés altas en pesos aseguraba a los inversores importantes rendimientos en dólares. Un inversor que vendió dólares hace un año a 15 pesos, puso el dinero en un plazo fijo UVA (que paga lo que da la inflación) y después de doce meses volvió al dólar, se aseguró comprar la divisa a un precio similar al que la vendió y, en el medio, obtuvo un rendimiento superior al 20 por ciento.

Pero ayer, el BCRA indicó que comenzará a sumar divisas. En conferencia de prensa, Federico Sturzenegger presentó un nuevo objetivo: incorporar reservar hasta un total equivalente al 15 por ciento del PBI del país. Eso implicaría adquirir 25.000 millones de dólares.

Será, aclaró, una meta paulatina y sin un cronograma explícito. El BCRA, dijo Sturzenegger, no operará en el mercado cambiario, sino que comprará dólares a las provincias que se endeuden en el exterior y al Tesoro. Ya lo hizo en dos operaciones concretas: a comienzos de año adquirió u$s 700 millones al Banco Nación y luego, u$s 600 millones a la provincia de Buenos Aires.

Sturzenegger dijo que esta decisión no debería afectar la cotización del tipo de cambio. Pero el mercado entendió que le puso un piso al dólar. Si el Central compra, la cotización debería subir. Por eso, los inversores y ahorristas se encontraron hoy con valores más altos que los de ayer.

Para los analistas, la compra de divisas reforzará las tasas de interés que ofrece el Banco Central a través de las Lebac, los títulos al alcance del inversor minorista que rinden 24,25 por ciento a 30 días, según la licitación de ayer. Sucede que, para comprar esas divisas, el Central deberá emitir pesos. Y, para contener la inflación, deberá absorber esos pesos, para lo cual emite Lebac: los inversores entregan sus billetes a cambio de esa jugosa tasa.

“La compra de dólares por parte del BCRA será esterilizada con la suba de las Lebac; las tasas reales estarán en los niveles actuales y el Central tardará más en bajar el valor de referencia pero, a priori, se favorecen las Lebac de corto plazo”, consideró Carolina Gialdi, analista senior de estrategia de la casa financiera Puente, en diálogo con Télam.

