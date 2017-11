Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del detenido ex vicepresidente Amado Boudou, llegó sorpresivamente este miércoles a los tribunales federales de Retiro para comenzar a declarar en el marco del programa de protección a testigos e imputados. El titular de The Old Fund contó “cómo fue que llegó a participar de las negociaciones por la reestructuración de la deuda de Formosa”.

Vandenbroele fue incorporado en forma provisoria al programa de protección de testigos, y se fijó para el viernes a las 8.30 la cita con el fiscal Jorge Di Lello. Pero sorpresivamente, esa indagatoria se adelantó.

Vandenbroele, procesado en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, había accedido a que sea el viernes la cita con el fiscal Di Lello porque, dijo, quería tomarse unos días para “ordenar sus ideas”. Pero, algo lo precipitó.

La condición de testigo protegido de Vandenbroele hace imperativo un “plan de seguridad adecuado” y en eso trabajó el Ministerio de Justicia a través de la Oficina de Protección de Testigos.

El fiscal federal Carlos Rívolo, el primero que tuvo a su cargo la investigación de la causa Ciccone, sostuvo que Vandenbroele puede aportar “cosas importantes” para la causa por enriquecimiento ilícito en la que está detenido el ex vicepresidente Amado Boudou.

El titular del fondo de inversión “The Old Fund” que se quedó con Ciccone Calcográfica desplazó a su abogado particular y se quedó con la defensa oficial.

Comentarios

comentarios