La tormenta que azotó en el departamento el pasado día lunes 27 de marzo, produjo daños de diferentes dimensiones por las fuertes ráfagas de viento, abundantes lluvias sumado a la precipitación de granizo que dejó como saldo a varios vecinos damnificados ya que por la caída de árboles y ramas de gran tamaño, produjeron grandes daños en las viviendas de la zona.

No es un dato menor que en los barrios que no poseen sus calles asfaltadas o sin la urbanización correspondiente, vieron anegadas las calles para poder desplazarse con seguridad al intentar salir o llegar a sus hogares sumando un inconveniente más al mencionado en el párrafo anterior.

Desde la comuna solo se dijo que no había existido el alerta meteorológico de parte de defensa civil, lo cual no solo no es verdad, sino que además, el alerta no hubiera impedido que las calles se anegaran o que las ramas y árboles se cayeran.

Esto está ligado de manera directa en la elección de prioridades que tiene el intendente Jorge Giménez, ya que mientras se dedican montos millonarios en obras y eventos que no deberían ser prioritarios porque hay vecinos que hace años vienen reclamando la mejora de las arterias y han realizado numerosos pedidos de cortes de árboles, que vienen observando que el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, los transforma en potencialmente riesgosos.

Nadie pretende que por una contingencia de este tipo, nos comencemos a culpar los unos con los otros para ver quien tiene la mayor responsabilidad, pero no es posible seguir sosteniendo un relato, en el que venimos marcando los enormes errores de gestión del actual alcalde, ya que con obras aprobadas y muy necesarias, se priorizan otras cosas de menor importancia.

Todos sabemos que el mantenimiento del arbolado público es casi nulo, que la poda prácticamente no se realizó en un 80 % y que es imposible llegar a cortar un árbol que tiene serias posibilidades de caer, culpando a recursos renovables (que seguramente tiene su cuota de responsabilidad) o que la comuna no tiene los elementos ni personal necesario para su erradicación, como quedó demostrado en los distintos proyectos que he presentado el año pasado, ejemplos como la construcción de cunetas en Villa Elina, las cunetas de calle Vialidad, el asfalto del barrio Municipal, el arreglo de calles del barrio Córdoba, del barrio Santa Cecilia y muchos otros barrios en los que trabajamos para su arreglo o mejoramiento.

La prioridad del intendente fue gastar $18.000.000 en la obra por los 200 años del departamento, entre ellas los mástiles sin banderas, el boulevard y los puentes, además de gastar como mínimo $5.000.000 en el festival del Bonarda con entrada gratuita, sin que el municipio pueda recuperar el dinero para invertir en obras que realmente puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Prioriza el arreglo de las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas con $2.300.000 y a pesar del anegamiento de varias cunetas, seguimos pagando $ 300.000 por día en la empresa Santa Elena.

En San Martín se gastan a diario, 1.105 litros de combustible, algo así, como que los vehículos municipales transitan casi 8.000 kilómetros POR DÍA, y el gasto corriente continúa aumentando a pesar de tener la mayoría de los servicios privatizados.

Las erogaciones en personal vienen creciendo de manera exponencial ya que en el 2.014 el pago del personal significaban el 53 % de las erogaciones corrientes, en el 2.015 pasaron al 58 %, en el 2.016 al 65 % y para este año según el presupuesto, pasaran a ser el 68 %.

Se piensan destinar $ 10.000.000 en el PASIP sin explicar en qué y para qué y entre otros gastos inexplicables, se destinó $1.000.000 para arreglar los vagones del parque Sarmiento transformarlos en restaurante, obviamente para luego ser entregados a un prestador privado.

Señor intendente, sin una gestión en la que prevalezcan las necesidades lógicas y comunes que sufren los vecinos en los servicios básicos que debe brindar la comuna y en una clara sucesión de errores cometidos por su administración, decir que Defensa Civil no le advirtió de la tormenta del lunes, es poco menos, que una actitud irresponsable.

En lugar de ordenar las cuentas, en lugar de debatir los problemas estructurales que tiene la Municipalidad de San Martín, ese mismo día y a la hora de la tormenta, los concejales que responden a Giménez, se pasaron dos horas con encendidos discursos para aprobar un proyecto de declaración para defender a Baradel y Mateluna, proyecto que fue incorporado y aprobado sobre tablas, cuando este mecanismo es para cosas urgentes e importantes, pero claro, para Giménez y sus aplaudidores de siempre, ese lunes era más importante reivindicar a Néstor y Cristina, que ir a recorrer las calles para constatar las consecuencias que se habían ocasionado por la tormenta.

Como dije al principio, es una cuestión de prioridades.

Sergio Dubé. Concejal Unión Cívica Radical- Frente Cambia Mendoza

