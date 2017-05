Si bien reclamó “pruebas fehacientes” sobre una eventual vinculación entre el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y la acusación que insisten en hacerle con el caso Odebrecht, el senador Angel Rozas admitió que si las mismas fueran veraces debería ser separado del cargo.

Asimismo insistió en desvincular el fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1 con el Gobierno nacional.

Entrevistado por Radio 10, el titular del interbloque Cambiemos de la Cámara alta, consideró “importante” que la Corte dicte un fallo “rector” en torno a la cuestión del 2×1, como se viene diciendo. “Si toma la decisión de dictar un fallo rector, va a dictar jurisprudencia para los tribunales inferiores”, estimó.

Rozas acusó al kirchnerismo de haber intentado vincular el fallo de tres miembros de la Corte con el Gobierno de Cambiemos, cuando en realidad, sostuvo, “el Gobierno no tuvo nada que ver en este tema. Es el fallo de tres jueces. No era lo mejor ni lo conveniente y por eso hubo una reacción de todo el arco político y de la sociedad”.

Tras remarcar que “nosotros también estábamos disconformes con el fallo de la Corte”, insistió en que “no estamos de acuerdo que se vincule a este fallo de la Corte con el Gobierno, ¿qué tiene que ver el Gobierno? Salió a través del jefe de Gabinete, la gobernadora Vidal, la vicepresidente (Gabriela) Michetti, fijaron una posición muy clara que no estábamos de acuerdo con la aplicación del 2×1. Algunos sectores minoritarios quieren mezclar los tantos porque estamos en plena campaña electoral para sacar alguna ventaja”.

“No es conveniente que en temas tan importantes como los derechos humanos tienen que ser políticas de Estado y los partidos no tenemos que discutir para sacarnos los ojos. Estas materias no admiten discusión, no son propiedad de ningún partido o sector sino del pueblo argentino”, reclamó.

Puso como ejemplo que “es como creer que Milani es el peronismo. Cambiemos es un poco más que (Juan José Gómez) Centurión o (Darío) Lopérfido; son dos personajes que adhieren a Cambiemos, pero no es el pensamiento de Cambiemos lo que pueda decir Centurión”. Y remató diciendo que “el Gobierno salió a decir claramente que estaba en contra del falló. No sé por qué quieren encontrarle la quinta pata al gato”.

Con relación a la denuncia que involucra a Gustavo Arribas, el senador radical sostuvo que “hay que tener pruebas fehacientes que hay alguna vinculación de lo que supuestamente se lo está denunciado”. Empero, aclaró que “si es probadamente cierto, más allá de que esos hechos se produjeron cuando no era funcionario público, el gobierno debería pedirle la separación la separación del cargo”.

“El Gobierno no pude tener a alguien que esté involucrado en semejante maniobra”, reclamó, pero aclaró que “tampoco se pude jugar con el honor de las personas, que tienen familia y amigos. No se puede manosear a la gente, se tiene que verificar y el gobierno tiene maneras de hacerla. Si tiene contundencia la acusación, corresponde que urgentemente se lo separe del cargo”.

