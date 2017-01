Conversaciones entre la ex presidenta Cristina Kirchner y su ex titular de la AFI Oscar Parrilli motivaron una nueva denuncia en contra de la ex mandataria por el presunto armado de denuncias falsas contra el ex jefe de Operaciones de la SIDE, Antonio Jaime Stiuso. El ex espía se había convertido en un enemigo público del kirchnerismo después de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El fiscal Guillermo Marijuan, que tenía intervenido el teléfono de Parrilli a raíz de una investigación al narcotraficante Ider Esteban Pérez Corradi, obtuvo los audios que sustentarían la denuncia e imputará a Cristina cuando se reabra la feria judicial bajo la figura de “abuso de autoridad en concurso por falsas denuncias”, reveló.

En esas charlas desgrabadas por la Justicia, Parrilli y Cristina dialogaban sobre el ex agente de la SIDE. “Empezá a buscar todas las causas que le armamos a Situso. No que le armamos, que lo denunciamos”, le ordena a su funcionario. Parrrilli le contesta que son ocho las que le hicieron. La ex presidenta le hizo un comentario sobre el fiscal Gerardo Pollicita, que investigaba la causa de la efedrina. “Es un coimero”, exclamó. Entonces, Parrilli le advirtió que el teléfono por el cual estaban hablando estaba “pinchado”.

La interna entre Cristina y Stiuso es muy conocida: en distintos momentos, la ex presidenta dejó trascender que la denuncia que hizo Nisman por encubrimiento a Irán había sido redactada por el propio espía, al que había echado un mes atrás de su cargo en la SIDE.

Tras la muerte del fiscal, Cristina creó la AFI y nombró allí a Parrilli, quien se desempeñaba como secretario general de Presidencia y era uno de sus hombres de mayor confianza en la Casa Rosada.

Una vez como jefe los espías, Parrilli comenzó a efectuar una denuncia tras otra contra Stiuso al que lo acusó de lavado de dinero, contrabando y asociación ilícita, entre otras denuncias.

