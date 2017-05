Denunciaron en la fiscalía de San Martín al director de Desarrollo Económico de la comuna, Pedro Escudero, a quien una ex empleada del municipio acusa por el delito de abuso sexual agravado.

Según la denuncia, Escudero habría abusado de una empleada de su oficina en distintas oportunidades, la primera de ellas allá por el año 2010 en un albergue transitorio y bajo amenazas. “Sí, se trata de una denuncia por abuso sexual en contra de este funcionario municipal, que abusó de mi cliente en diversas ocasiones, incluso dentro de su despacho y siempre bajo amenazas”, confirmó la abogada querellante Carolina Jacky, quien sostuvo además que por ahora no dará a conocer el nombre de la supuesta víctima, “amparada en lo que sostiene la ley de Violencia de Género”, aunque sí se supo que se trata de una ex reina distrital de Vendimia, que ingresó a la comuna en 2010 y quedó desvinculada a comienzos de este año.

La noticia produjo un verdadero terremoto en el municipio y desde el bloque radical salieron a pedir que preventivamente, Pedro Escudero sea apartado del cargo, mientras dura la investigación. “Creo que es lo más saludable para no entorpecer la causa. Supongamos que la fiscalía decide citar a los empleados de ese área, lo ideal es que no se sientan presionados por un jefe”, señaló el concejal Mauricio Petri, quien aclaró: “De todos modos, este pedido nada tiene que ver con lo que yo pueda pensar del caso”.

Desde el Ejecutivo, y aunque aclararon que por ahora no conocen detalles del contenido de la denuncia, señalaron que el intendente Jorge Gimenez le pidió a Escudero que se tome una licencia mientras dura la investigación: “Es un tema muy sensible y más allá de si todo esto sea cierto o no, creo que lo mejor es que Escudero se aleje del cargo momentáneamente, con una licencia”, dijeron desde el Ejecutivo.

Según la abogada querellante, la joven abusada habría sido víctima de Pedro Escudero ya en 2010: “La primera vez fue en un hotel alojamiento. Escudero iba a llevar a esta chica a su casa en el auto, pero terminó yendo a un hotel y abusó de ella con amenazas de que iba a perder el trabajo”.

Pero además, Jacky asegura que esta no es la primera denuncia que la joven hace sobre este tema: “En 2013 denunció este delito y no se hizo nada. Entonces, también voy a pedir que se desarchiven esas causas y que se investigue por qué en aquel momento no se avanzó con la causa”.

Comentarios

comentarios