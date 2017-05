Juan Martín Del Potro está en octavos de final del Masters 1000 de Roma. El tandilense fue de menor a mayor en su duelo frente al británico Kyle Edmund para vencerlo por 7-5 y 6-4 y mantenerse en carrera como el único argentino del torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 4.273.775 euros en premios. Su próximo rival será el japonés Kei Nishikori.

El tandilense, 34° en el ranking mundial, tuvo que esperar más tiempo del previsto para pisar el polvo de ladrillo italiano. Aunque estaba anunciado para no antes de las 7, el partido que abrió la cancha, entre la ucraniana Elina Svitolina y la francesa Alizé Cornet se prolongó durante 2 horas y 22 minutos, en los que la primera logró imponerse por 6-4 y 7-6, tras un maratónico tie break que ganó por 13-11.

Una vez en el Next Gen Arena, el segundo estadio en importancia del Foro Itálico, se vieron claras las intenciones del británico, que buscó desde el inicio el juego al revés del argentino. En un set con pocos errores, a Edmund se le acumularon en el tercer set, cuando Delpo dispuso de un doble break point que no pudo aprovechar. La segunda vez que su rival le dio la chance, en cambio, el tandilense no la desaprovechó: quebró y se puso 5-3 con su servicio, cuando todavía no se había cumplido la media hora de partido.

Sin embargo, el nacido en Sudáfrica pero nacionalizado británico se despertó. Se recuperó con un saque en cero y luego dispuso de una doble chance de quiebre con Del Potro sacando 5-4 arriba. Un error no forzado le permitió igualar el juego en cinco. El temblor pasó para el 34° del mundo cuando tuvo otra vez la chance de pasar al frente con un doble break point. Esta vez, no la dejó pasar y con un tiro al cuerpo de Edmund quedó 6-5 y con el servicio en su poder. Lejos de aquellos errores que lo habían puesto contra las cuerdas, cerró 40-15 con un ace y ganó el parcial por 7-5 en 50 minutos.

Después de festejar ese difícil primer set, Del Potro se soltó y aprovechó los errores que Edmund cometió. No tuvo piedad el argentino para quebrarlo en el quinto game, aunque tuvo que esperar hasta la cuarta oportunidad que le cedió el británico, y en el séptimo, tras el que festejó de cara al público porque quedaba 5-2 con la posibilidad de ganar el partido desde el servicio. Sin embargo, su rival recuperó uno de los quiebre y redujo la distancia con su saque (5-4). Nuevamente con el desenlace en sus manos, Delpo encontró el camino al triunfo ante un aguerrido Edmund para cerrar el partido en una hora y 45 minutos de juego.

Roma representa para Del Potro su regreso al circuito tras abandonar en Estoril y no participar del Masters 1000 de Madrid por el fallecimiento de su abuelo. En la primera fase, superó al búlgaro Grigor Dimitrov (11°), al que batió por 3-6, 6-2 y 6-3 en una hora y 57 minutos de juego.

Su próximo rival será Nishikori, quien venció a David Ferrer más temprano por 7-5 y 6-2. El número 9 del mundo está abajo en el historial con Del Potro, que domina por 4-1. Sin embargo, el duelo más reciente fue para el japonés, quien se impuso en los cuartos de final del ATP de Basilea 2016.

En el Foro Itálico, Del Potro es el único representante argentino que continúa en carrera tras las caídas de Diego Schwartzman en primera ronda ante el estadounidense Jack Sock y de Carlos Berlocq en segunda ronda frente al checo Tomas Berdych.

