El tandilense Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en la Argentina, confesó hoy que la Copa Davis “es un objetivo cumplido” y destacó que se siente “realizado” por haberla ganado hace apenas cuatro meses y medio, lo que dejó abierta una gran incógnita en cuanto a su presencia en el repechaje ante Kazajistán.

“Me siento realizado con todo lo que hice en la Davis. Es un objetivo que se cumplió en 2016 y ahora me pongo otros desafíos en mi carrera, como la próxima gira sobre polvo de ladrillo o subir en el ranking”, subrayó el tandilense en una entrevista con la agencia Télam, dejando claro que en la actualidad no forma parte de sus prioridades deportivas.

Del Potro, de 28 años y ubicado en el puesto 34 del ranking mundial, ofreció una conferencia de prensa en el edificio Torre Alem Plaza, en el barrio de Retiro, en la que se mostró de muy buen humor y respondió todo tipo de preguntas, a menos de una semana de comenzar su gira sobre el polvo de ladrillo europeo.

En la charla, el tema que prevaleció, casi en forma excluyente, fue la Copa Davis, ya que Argentina, que saboreó las mieles del éxito el 27 de noviembre pasado cuando la ganó por única vez en la historia tras superar a Croacia por 3-2 en Zagreb, deberá revalidar su plaza en el Grupo Mundial 2017 en septiembre próximo, en Astana, ante Kazajistán.

El equipo dirigido por Daniel Orsanic quedó en esa incómoda situación tras haber perdido en febrero pasado ante Italia (3-2) en la ronda inicial, en la serie jugada en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra.

“Pienso en que la ganamos hace un par de meses atrás, no cuando volveré a jugarla. Somos los campeones, hoy en mi cabeza aún veo imágenes de lo que viví en Zagreb, me siento relajado y realizado”, reiteró “Delpo”, ganador de 19 títulos de la ATP, el más importante en el US Open 2009.

El tandilense, medalla de bronce en los Juegos de Londres 2012 y de Plata en los de Río 2016, consideró que podía haber tocado un rival más sencillo de Kazajistán, al que Argentina deberá visitar el 15, 16 y 17 de septiembre con la misión de ganar para conservar la categoría.

“Había muchas opciones de rivales, creo que nos podría haber tocado uno más fácil, ir otra vez de visitantes es complicado, pero ya estamos acostumbrados porque el año pasado vivimos esa situación y la resolvimos”, analizó Del Potro, en alusión a que Argentina conquistó la Davis con cuatro victorias en Europa.

Argentina le ganó a Polonia en Gdansk, a Italia en Pesaro, al entonces campeón vigente Gran Bretaña en Glasgow y la mencionada final de Zagreb, siempre con público en contra y superficie desfavorable, elegida por sus rivales.

“Prefiero pensar en lo que viví. Logré un objetivo que estaba trunco en mi carrera porque no se había podido conseguir, ahora no pienso en lo que viene, me puse otros desafíos”, enfatizó Del Potro, quien formó parte de un equipo que quedó en la historia, junto a Federico Delbonis, Guido Pella y Leonardo Mayer.

Argentina lleva 17 años consecutivos en el Grupo Mundial, lapso en el que perdió tres finales, en 2006, 2008 y 2011 (había perdido otra en 1981) y de ser derrotado por Kazajistán abandonará el grupo de elite de la Davis, un torneo que desveló durante años hasta que se pudo conquistar.

“No sabía que hacía 17 años que estábamos en el Grupo Mundial, pero si lo comparás con los años que tardamos en ganar la Davis creo que hay una gran diferencia”, resaltó Del Potro con una sonrisa.

El tenista explicó que la semana próxima emprenderá una gira sobre polvo de ladrillo en Europa que incluirá el ATP 250 de Estoril, los Masters 1000 de Roma y Madrid, y finalmente Roland Garros, el segundo Grand Slam del calendario tenístico.

“Hice una mini pretemporada, me preparé muy bien para competir en la superficie que más me cuesta. No es sencillo para mí jugar en polvo de ladrillo pero tengo mucha ilusión porque hace años que no estaba en estos torneos y si me va bien tengo chances de sumar y subir más puestos en el ranking”, explicó Del Potro.

En lo transcurrido de 2017, la “Torre de Tandil” jugó los torneos de Delray Beach, donde llegó hasta las semifinales, Acapulco, Indian Wells y Miami, siempre acompañado por Orsanic, quien colaboró en esos torneos pero no lo hará en la gira por Europa.

“Orsanic me acompañó en la gira por Estados Unidos, pero no es mi entrenador. Me llevo muy bien con él, tengo una gran relación y juntos nos fue excelente, pero no es lo que estoy buscando para los próximos torneos”, concluyó Del Potro.

