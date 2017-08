La balanza comercial arrojó un saldo negativo de u$s 798 millones en julio, con lo que acumula una pérdida de u$s 3.428 millones en el año, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las exportaciones subieron un 5,2% a u$s 5.241 millones, el mejor resultado desde enero considerando que ese primer mes del año había sido del 9,7%.

En tanto, las importaciones crecieron un 29,9% hasta los u$s 6.039 millones, la mayor suba del año, impulsadas por la compra de vehículos para transporte de pasajeros, que ascendió un 76%.

De esta manera, entre enero y julio, la balanza comercial arroja un déficit de u$s 3.428 millones, lo que implicó una reversión del intercambio con respecto a iguales períodos de 2016, cuando en julio se registró un superávit de u$s 331 millones y un resultado positivo acumulado de u$s 1.020 millones.

Durante julio, los precios de las exportaciones bajaron 2,1% y las cantidades exportadas aumentaron 7,5%, mientras que los valores de las importaciones subieron 5,2% y los volúmenes crecieron 23,5%, informó el Indec.

Los mayores aumentos de las exportaciones correspondieron a maíz en granos, que aumentó u$s 158 millones en relación a las ventas de julio del año pasado, seguido por oro para uso no monetario (u$s 90 millones); automóviles, tractores, y demás vehículos terrestres (u$s 75 millones); pescados y crustáceos (u$s 62 millones), y biodiésel y sus mezclas (u$s 51 millones) .

Las principales caídas de exportaciones se registraron en porotos de soja excluidos para siembra (u$s 274 millones); minerales de cobre y sus concentrados (u$s 85 millones), y harina y pellets de soja (u$s 54 millones).

En tanto, los mayores aumentos de las importaciones correspondieron a automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres con u$s 433 millones; partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores con u$s 132 millones, mientras que la mayor baja correspondió a gasoil por u$s 151 millones.

Durante julio, las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 787 millones y las importaciones sumaron u$s 1.579 millones, por lo que el saldo comercial fue deficitario en u$s 792 millones.

Las exportaciones a China fueron de u$s 338 millones y las importaciones de u$s 1.088 millones, con un resultado negativo de u$s 750 millones.

Con Estados Unidos las ventas sumaron u$s 510 millones y las compras u$s 773 millones, con lo que se consolidó una pérdida de u$s 263 millones.

Estos tres países absorbieron 31,2% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 57% de sus importaciones.

