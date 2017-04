Al cabo de dos meses de hermético silencio, el chofer chileno Francisco Sanhueza decidió declarar sobre la tragedia del colectivo de Turbus que causó 19 muertos en la cordillera, cuando el 18 de febrero pasado volcó en la denominada “Curva del Yeso”, en la ruta 7.

El hombre declaró en la Unidad Fiscal de Homicidios ante el fiscal Gustavo Pirrello, quien mantiene la imputación de ‘homicidio con dolo eventual’, por lo cual permanece cumpliendo una prisión preventiva.

Según relató el abogado querellante Martín Sevilla, en la audiencia Sanhueza dijo no recordar a qué velocidad transitaba, aunque el conductor consideró que “lo normal es 90 kilómetros por hora”. Además, el acusado manifestó que al momento del accidente “se comió la curva” a raíz de la presencia de un grupo de vehículos en contramano, cuyas luces lo confundieron y pensó que continuaba la recta.

Asimismo, los abogados defensores, Pablo Cabalín y Abel Cappi, reforzaron la declaración respecto a que en ningún momento los pasajeros alertaron que disminuyera la velocidad, ya que “la mayoría estaban dormidos”, incluso su acompañante. “Hay testigos que lo confirmaron”, aseguró uno de los letrados. La querella planteó que se trata de una estrategia de la defensa para que la calificación mute a homicidio culposo, es decir, simplemente un accidente.

Respecto al registro del tacómetro, hubo disidencias entre las partes, ya que los defensores sostienen que “marcaba cero” y que “se probará en el informe de la Policía Científica”; en tanto que el abogado querellante mantiene que “quedó en 98 km/h”.

En ese sentido, Sevilla reveló que aún resta conocer los resultados de las pericias mecánica y accidentológica, así como el de las necropsias. Además, hay pasajeros que todavía no declaran ante el fiscal, que podrían aportar mayores detalles.

Así las cosas, el chofer y sus abogados mantienen la versión de que se trató de un accidente y que no hubo imprudencia. “Hizo todo lo humanamente posible para mantener el control del vehículo pero no pudo hacerlo; él está muy compungido y no tuvo intención de dañar”, afirmó Cabalín.

La querella entiende que hubo negligencia y actitudes por las cuales el imputado conocía que podría causar un daño y no hizo nada para evitarlo.

