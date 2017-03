Al inaugurar este miércoles el 135° período de sesiones ordinarias ante el Congreso, el presidente Mauricio Macri expresó su deseo de que este año “podamos repetir mucho de lo que vivimos en el anterior: un trabajo responsable y participativo”, señaló con relación a la tarea entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Agradeció a los argentinos “por entender que para conseguir los cambios que necesita el país hace falta tiempo”. Reconoció que “siempre creímos que iba a ser difícil” y le apuntó a quienes “ponen palos en la rueda”, pero aseguró que “los argentinos tenemos que poner el hombro, pero estamos logrando cambios”.

Habló de las obras en marcha, “eso que faltaba hacer y nadie hacía”. “Era más fácil mirar el corto plazo, que puede ser atractivo, pero se agota y deja muchas personas peor que antes”, aseguró.

Dijo que “estamos construyendo un país que nos contenga a todos” y aseguró que “el país está cambiando: Argentina se está poniendo de pie”, dijo, cosechando el primer aplauso del día.

Fue cuando anunció que están apareciendo las primeras mejoras: “Cada año vamos a estar mejor, porque estamos sentando bases sólidas y duraderas”, dijo, asegurando que el desafío es “sacar a los argentinos de la pobreza”.

“Menos relato y más verdad”, enfatizó.

Macri señaló más adelante que su principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza, y dijo esperar que su Gobierno se evalúe por el éxito que tenga en ese objetivo. Dirigiéndose a “los que necesitan una respuesta más urgente”, dijo haber recibido “un país donde uno de cada tres argentinos está en la pobreza o la indigencia”. “Es mucho más que un número, son personas”, remarcó.

“Pese a los miedos que muchos querían imponer”, dijo haber mantenido los beneficios a los sectores más vulnerables, incluyendo a los jubilados. “Hicimos realidad muchos derechos que estaban solo en los papeles”, dijo, haciendo referencia a la reparación histórica a los jubilados, y a la ampliación de las asignaciones familiares.

Destacó luego la implementación del plan El Estado en Tu Barrio, y aseguró que “la presencia del Estado también se traduce en obras de infraestructura social”, habló luego de la cantidad de villas que hay y prometió que este año se mejorará la situación de cientos de miles de familias, urbanizando 181 villas.

“Recibimos el país donde solo el 41% del país tenía cloacas”, dijo y prometió que al finalizar su mandato el 75% la tendrá, y el 100% de las zonas urbanas tendrán agua corriente.

Destacó la presencia entonces del médico de La Rioja que hizo 30 horas seguidas guardia, valorando entonces el papel de nuestros médicos, y adelantó el lanzamiento del plan para personas con discapacidad.

Aseguró que la vivienda y la salud son fundamentales, pero remarcó que el valor de la educación y prometió llevar adelante una “revolución educativa”. Macri aseguró que “la educación nos une” advirtiendo que “hoy la mitad de los chicos no termina el secundario” y anunció el lanzamiento de un plan para detener la deserción e ir a buscar a los que abandonaron.

En otro pasaje resaltó la implementación del plan nacional de Turismo y la Ley de Autopartista, pero reclamó al Congreso la aprobación de la ley de emprendedores.

Aseguró luego que en 2016 aumentaron las exportaciones, pero habló de la necesidad de “una reforma tributaria seria y profunda”.

“Las actitudes oportunistas nos han impedido lograr esta reforma”, admitió, y se quejó porque estuviera pendiente aún de la Ley de Coparticipación.

A continuación resaltó la necesidad de lograr competitividad y puso como ejemplo el acuerdo por Vaca Muerta. “Para crecer necesitamos más créditos”, admitió.

Al referirse luego a la ciencia, dijo que “queremos que los científicos puedan hacer cada vez más y mejor investigación”, y habló de la necesidad de implementar un puente entre ellos y los sectores productivos.

“Las economías regionales necesitan infraestructura para crecer”, y prometió que “en cuatro años esperamos construir 2800 kilómetros de autopistas”.

Respecto de la energía, aseguró que comenzó a reconstruirse el sistema. “Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético”, señaló, desatando el grito de sus partidarios: “Sí se puede”.

“En este proceso no dejamos a nadie atrás: hoy casi uno de cada 3 hogares reciben tarifa social”, destacó.

“Declaramos el año 2017 como el de las energías renovables”, puntualizó el primer mandatario.

Con relación a la inseguridad, dijo que su gobierno comenzó por reconstruir las estadísticas criminales, “y comenzamos a trabajar juntos con los gobernadores”, poniendo como ejemplo la ciudad de Rosario, donde se redujo la tasa de homicidios y robos. En Buenos Aires, dijo estar asistiendo el Gobierno nacional a 31 municipios.

Destacó que “juntos hemos recapturado a más de 2.300 prófugos de la justicia”.

El primer mandatario destacó que “si queremos resolver el problema de la seguridad, debemos dar un debate serio sobre el nuevo sistema de seguridad juvenil”. Pidió asumir “el compromiso juntos Argentina sin narcotráfico”, y remarcó haber declarado la emergencia nacional en materia de adicciones.

“Estamos trabajando los puntos más complejos en nuestras fronteras”, sostuvo, destacando que “vamos a recuperar el control del territorio que el Estado fue perdiendo”.

“Estamos trabajando los puntos más complejos en nuestras fronteras”, sostuvo, destacando que “vamos a recuperar el control del territorio que el Estado fue perdiendo”. Aseguró que “en 2016 incautamos más de 30% de cocaína y sus productos”, valorando el acompañamiento del Congreso en leyes como la de flagrancia.

“Nuestra Justicia necesita cambiar”, dijo, resaltando la necesidad de una justicia independiente, y destacó la aprobación de varias leyes comprendidas en el programa Justicia 2020, y reclamó a los jueces “avances”. Puso como ejemplo que “a más de dos años de su muerte, queremos saber qué pasó con el fiscal Nisman y su denuncia”.

“El diálogo no es solo nuestra metodología; es nuestra manera de entender la política”, señaló y destacó el diálogo con las provincias y hasta con los periodistas. “Dejamos de hacer de los medios públicos y los programas culturales herramientas ideológicas”, señaló, poniendo como ejemplo el uso “partidario” de “buenas iniciativas como Tecnópolis”.

Dijo que “la cultura nos tiene que unir”, y remarcó que “la Argentina ha vuelto al diálogo”, destacando que “los funcionarios de mi Gobierno y yo particularmente seguimos tocando timbre para escuchar lo que la gente nos tenga que decir”.

Lamentó el “escaso avance” de la reforma política, y calificó de “vergüenza” que en el siglo XXI “sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa”. Pidió al Congreso esforzarse para que en 2019 “alejemos la trampa de la política”.

Sobre la corrupción dijo que detrás de ella hay tragedias como la de Once, que se pudieron haber evitado. “Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción”, aseguró, puntualizando que “gracias a los ahorros, a partir de licitaciones transparentes se ahorraron 32 mil millones de presos”. Ese dinero, dijo, “alcanza para construir el puente Chaco-Corriente que tanto esperamos”.

Insistió en que “la corrupción se combate con transparencia e integridad”. Destacó la aprobación de las leyes de información pública y del arrepentido.

Pidió profundizar las políticas de integridad pública. “Quiero que todo sea transparente y abierto y que nadie dude de las decisiones que toma este presidente”, señaló y anunció la publicación de dos decretos sobre la gestión de conflictos de intereses. “La ética y la transparencia no es solo obligación del sector público, sino que compromete al sector privado”, dijo, por lo que pidió al Congreso debatir la ley de responsabilidad empresaria.

En su discurso ante el Congreso, Macri destacó el papel argentino en el mundo y reivindicó el reclamo argentino respecto de la soberanía en Malvinas. “El diálogo fortalece nuestra posición”, aseguró, destacando el protagonismo “en la región y en el mundo” por parte de nuestro país.

Macri sostuvo que “por primera vez en años hay un gobierno que quiere cuidar a todos los argentinos”. Luego dijo estar contento de que “hace 15 meses empezamos a caminar en la dirección que nos merecemos”, y pidió “convencernos que somos la generación que vino a cambiar la historia, que mira al siglo XXI diciendo queremos poner la Argentina ahí”.

“Este mundo es un mundo lleno de incertidumbre”, advirtió, pidiendo “dejar de tener una agenda pequeña, mezquina; no hay más lugar para cinismos, hay que creer, realmente tenemos que actuar”, destacó.

Macri admitió que “cuanto más viajo por el país, más estoy convencido de que tenemos todo lo que se necesita para salir adelante”, y apuntó que “basta mirar lo que hemos hecho estos 15 meses, echando bases para construir un país serio. La Argentina está creciendo: basta que nos regalen el presente para robarnos el futuro”, reclamó.

“Me emociona mucho cada vez que veo que somos millones los argentinos que creemos lo que estamos haciendo, que el cambio es posible”, señaló, y dijo que las palabras que más le quedaron fueron: “No aflojes, Mauricio”.

“Y yo les digo hoy: no aflojemos, ratifiquemos nuestra convicción por el cambio, y no escuchemos las voces de aquellos que nunca quisieron el cambio, y que ni siquiera hacen autocrítica de lo que hicieron en el pasado”, exclamó el mandatario. Agregó que “lo necesitamos todos, porque esto que hemos comenzado, producir este cambio en serio, no es cuestión de un líder, de una coalición; es algo que está en el corazón de todos los argentinos. Por eso hoy les digo: la Argentina se está poniendo de pie, y más que nunca tenemos que confiar en nuestra capacidad de hacer, el entusiasmo de hacer”.

