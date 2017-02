Ni en las épocas que presidía el bloque de la UCR, Oscar Aguad, fue tan maltratado por sus correligionarios como anoche, cuando participó de la reunión de Diputados de Cambiemos para explicar el polémico acuerdo para levantar el concurso preventivo del Grupo Macri por su gestión en el Correo Argentino, considerado abusivo por la fiscal Gabriela Boquin.

A puertas cerradas, Aguad intentó escudarse en una arenga antikirchnerista pero no le resultó y hasta los diputados macristas lo responsabilizaron por la crisis política desatada. Los radicales directamente le exigieron desestimar el acuerdo con Socma de inmediato.

“Esto afecta al Gobierno, porque llega al almacenero, al taxista, a todos. Tenías que haberlo previsto”, lo culpó Álvaro González, un histórico del macrismo, cuya indignación dejó perplejos a todos. Una lectura que pro otro lado contradice abiertamente la visión de la Casa Rosada, que sigue insistiendo que se trata de un tema del microclima político.

Una recriminación similar le hizo la mendocina Susana Balbo, pero a todos Aguad intentaba calmar con igual argumento: “Fue el mejor acuerdo posible; pero era no cobrar”, insistía.

Sus correligionarios fueron más incisivos. “¿Cómo fue que te enteraste de esto?”, le consultó Héctor “Cachi” Gutiérrez, conocido por no callarse nunca.

“Lo supe con un diálogo telefónico con Mocoroa”, respondió, en referencia a Juan Mocora, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, encarado de cerrar la quiebra del Correo y convencido de no haberle “perdonado un mango” a Franco Macri.

El santafesino Mario Barletta inició una lista de no menos de diez radicales que le recriminaron a Aguad su impericia y exigieron un plan.

La mayor tensión fue cuando el cordobés se desentendió de la última denuncia de la fiscal Gabriela Boquin, quien además de considerar abusivo el acuerdo dijo que quince días antes de firmarse Socma (la empresa de Macri) le hizo juicios al Estado “por daños y prejuicios por un monto y una tasa de interés mayores a las que propuso para devolverle lo que se adeuda”.

El dato no es menor porque si Mocoroa firmó pese a esas demandas ignoró un costo mayor del Estado y garantizó un beneficio aún más jugoso a la familia Macri. “Yo la verdad no sabía nada de esos juicios”, se escapó Aguad.

“¿De comprobarse no deberías bajar el acuerdo?”, lo increparon. “Sí, claro”, respondió el ministro. “¡Entonces hacelo público cuánto antes!”, le exigieron. Pero esta mañana su único volantazo fue involucrar a Marcos Peña.

Otro momento de indignación fue cuando el ministro se animó a decir que “no hay conflicto de intereses”, pese a que el presidente sea dueño de la empresa que tenía la concesión del Correo. “¿Cómo no va a haber conflicto?”, gritaron varios radicales.

Aguad no contestó y se fue convencido de no contar con el apoyo de los diputados que esperaba y que por lo tanto no será fácil concurrir el martes a la reunión de la Comisión de Comunicación, presidida por el massista Juan Brügge.

“No vamos a defenderlo si para ese momento el acuerdo sigue vigente”, blanqueó un diputado radical a LPO. “Tenemos más errores no forzados que Del Potro lesionado”, bromeó otro que decía haber querido convencer a un ministro sobre la conveniencia de terminar este tema cuánto antes.

“Este problema se resuelve cubriendo al presidente: hay que dar de baja todo y volverlo a discutir. (Marcos) Peña quiere legar a eso con dictámenes de la AGN y la justicia. Pero el tiempo nos juega en contra”, interpretaba.

Tanta es la furia en Cambiemos, que ni un solo diputado se quedó en el recinto a defender al Gobierno durante las más de 3 horas de discursos de la oposición sobre el escándalo del Correo.

“No me dieron ni un papel para que hablaran”, se excusaban, mientras se iban a su despacho. Enojados.

