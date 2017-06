“Este frente va a representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso”. Con frases de ese calibre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este martes su espacio político de cara a las PASO de agosto: “Unidad Ciudadana”. Ante una multitud (calculada en unas 60 mil personas), la ex Jefa de Estado no confirmó si será candidata a senadora por Buenos Aires, aunque quedó implícito que lo sería.

Con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri, CFK dejó claro su deseo de “ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, los que sufren, los que necesitan”. Y entre los ‘palos’ a Cambiemos, lanzó: “Esta etapa histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos”.

Si bien pidió que no silben al presidente y sus dirigentes (“No vinimos a silbar, para destruir están ellos; nosotros vinimos a construir y a movilizar”), su discurso estuvo orientado a criticar las medidas económicas de los gobiernos de Macri y María Eugenia Vidal.

“No me parece justo que estemos sufriendo, que nos hayan desorganizado la vida así. Lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste”, remarcó y apuntó contra los que “intentan confundir hablando del pasado”. “El problema que tenemos es que con ellos no tenemos futuro”, añadió.

Luego, criticó la emisión de un bono de deuda a cien años y reiteró que “es necesario poner un límite y un freno a tanto disparate”, en referencia también a los excesivos aumentos de los servicios públicos y a la inflación. “Desorganizaron una sociedad que estaba organizada y tenía las cuentas claras”, sostuvo.

En el final de su discurso, la ex mandataria hizo subir al escenario a diferentes ciudadanos que fueron afectados por las medidas económicas del gobierno nacional. Allí repasó uno a uno los problemas que los afectaban y lanzó críticas a la gestión de Cambiemos.

Comentarios

comentarios