La balanza comercial se expandirá este año en términos nominales, aunque a pesar de un aumento de las exportaciones no habrá un crecimiento del superávit, que será 90% menor al monto registrado en 2016, según anticipan los expertos en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de marzo.

De acuerdo con los datos del Indec, el año pasado cerró con un superávir comercial de u$s 2128 millones, con un aumento de 1,7% de las exportaciones, que totalizaron u$s 57.737 millones, mientras que las importaciones se redujeron 6,9% a u$s 55.610 millones.

Los expertos consultados vaticinaron que tanto las ventas al exterior como las compras de productos importados registrarán un crecimiento importante este año en términos nominales, aunque el superávit será de u$s 200 millones, un 90,6% menor al alcanzado durante 2016. El año pasado, el país volvió al superávit tras cerrar el 2015 con déficit.

Las exportaciones, de acuerdo a la mediana de respuestas, alcanzarían en 2017 un total de u$s 61.200 millones durante este año, un monto 5,99% superior al que registraron durante el año pasado. Las importaciones, en tanto, totalizarían un monto de u$s 61.000 millones, lo que representa un crecimiento del 9,7% respecto de 2016.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con un total de 31 preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. La primera encuesta se realizó en junio y esta es la cuarta edición.

En la encuesta de marzo participaron (por orden alfabético): ABECEB; C&T ASESORES ECONÓMICOS; Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano; Centro de estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz; Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación; Ecolatina; Econométrica; Economía y Regiones S.A.; Econviews; Elypsis; Estudio Broda; Ficonomics; Fundación Capital; Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas; LCG SA; Libertad y Progreso; OJF & Asociados.

Fuente: Cronista

Comentarios

comentarios