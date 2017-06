El Gobernador Alfredo Cornejo participó esta mañana en la audiencia informativa que solicitó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa por el uso de aguas entre la Provincia de La Pampa y la Provincia de Mendoza. El mandatario mendocino estuvo acompañado la vicegobernadora, Laura Montero; por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay; el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini,y el fiscal de Estado, Fernando Simón.

Luego de que todas las partes expusieran sus fundamentos antes el tribunal de la Corte Suprema, el Gobernador explicó: “Existen posibilidades de acuerdo. Mendoza está siempre abierta a los acuerdos. La Pampa ha construido un mito acerca de un río robado que perjudica al noroeste de La Pampa, pero ellos no han hecho nada para que ese sector de su provincia no sea árido. Podrían haber reconducido el río Colorado o haber hecho un dique para el agua que si llega del Atuel de forma esporádica, embalsarlo y luego distribuirlo”. Y aseveró el Gobernador mendocino: “No es razonable pedirle al desierto que entregue agua”.

Mejor eficiencia en el uso de las aguas del río Atuel

En referencia a la postura conciliadora de Mendoza, Cornejo dijo: “El Gobierno de Mendoza está dispuesto a llegar a un acuerdo que requiere mejor eficiencia en el uso del río Atuel pero también trasvasar agua del río Colorado, volcarla sobre el Atuel, para poder irrigar la zona del noroeste de La Pampa. Pero también hay que advertir que hay zonas mendocinas, como la localidad de Carmensa, que también tienen la misma aridez que el noroeste de La Pampa y también sufren las consecuencias debido al deterioro que tienen los glaciares que nutren al Atuel y al resto de los ríos mendocinos”.

Respecto de los argumentos que presentaron los representantes de Mendoza, el primer mandatario local detalló: “Nosotros hemos defendido con mucho orgullo el sistema de riego que tenemos los mendocinos y resaltamos que hemos logrado mejorar y ser más eficientes a lo largo de las últimas décadas con el uso del agua. Además, se han invertido 120 millones de dólares, que han aportado los regantes y que han salido del presupuesto provincial a través del pago de los impuestos de todos los mendocinos. También estamos haciendo campañas para mejorar el uso de riego y que no se haga más por surcos”.

Mendoza, a lo largo del tiempo, se ha ocupado de canalizar, impermeabilizar canales, instalar el riego intrafinca, para hacer un uso más eficiente del agua.



Las propuestas para llegar a una solución

En relación con el camino que se debería tomar, el Gobernador señaló: “La Pampa tiene más del 90% de su territorio que no necesita irrigación con un sistema hecho por el hombre. Ellos se riegan con la lluvia, eso es una ventaja natural que tienen respecto de Mendoza. El daño ecológico que también señalan es un daño que podría remediarse perfectamente, no sólo con los recursos del agua del Atuel, que efectivamente reciben, sino también con el río Salado, que está cerca y podrían construir el humedal como lo hemos hecho con otras provincia”.

“La Pampa está esperando una solución de un río que tenía mucha más agua hace 50, 60 , 70 años. Hoy, juntos La Pampa, Mendoza y el Gobierno nacional, debemos pensar cómo mitigamos el cambio climático, que inevitablemente ha venido para quedarse, y buscar obras que hagan que usemos el recurso de un modo más eficiente”, explicó Cornejo.

Consultado sobre los dichos del Gobernador de La Pampa, Cornejo opinó: “Me suena mal, yo creo que en la Argentina se debe terminar con ese populismo, esa demagogia, de hablarle al pueblo como que fuera bobo, tonto. Con esa grandilocuencia, haciendo como que aquí hay malos y buenos –La Pampa, muy buena, y Mendoza, muy mala–, no vamos a llegar nunca a ningún entendimiento. Justamente, esa beligerancia es la que nos ha llevado a perder la oportunidad de alcanzar otros acuerdos. No sólo en este caso sino en un montón de casos sobre otros problemas. Esa violencia verbal no hace que podamos construir”.



A la espera de la resolución de la Corte Suprema

Al finalizar la audiencia informativa, Alfredo Cornejo subrayo: “Esperamos que la Corte dirima este conflicto como lo dirimió en 1987. Nuestra posición es que este es un conflicto que ya se dirimió y se dieron directrices. La Corte dispuso en aquel entonces que se podía liberar hasta que no se tenía agua para las 75 mil hectáreas, no podíamos darle a La Pampa. La verdad es que hoy apenas podemos regar 35 mil hectáreas en la cuenca del Atuel. Estamos muy lejos de lo que la Corte en el 1987 nos autorizó. Esperemos que la Corte lo resuelva y ojalá encontremos una solución. Esta es una audiencia de conciliación, la Corte va a buscar acuerdos. Nosotros estamos abiertos a esos acuerdos, no es como se nos está planteando, que es pura ecología, es tema de intereses”.

Inversión en obras

El ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay, hizo hincapié en la inversión que Mendoza ha realizado en los últimos 30 años para el aprovechamiento del recurso hídrico: “Esta es una sentencia de 1987, cuando este planteo de La Pampa fue dirimido por esta Corte y dio a la provincia de Mendoza el uso de aguas para regar 75 mil hectáreas. Desde ese momento hasta ahora, la única que ha realizado inversiones es la provincia de Mendoza. Más de 120 millones de dólares se han invertido en la impermeabilización de los canales para beneficiar y así llegar a un 43% de eficiencia, contra un 28% de eficiencia de esa época”.

“Nosotros entendemos que, lejos de crecer, el caudal del río Atuel está bajando. Esto es propio del cambio climático. Desde hace 5 años lo que ha pasado es que ha decrecido y hemos logrado atemperar ese crecimiento con las obras que hemos hecho”, finalizó el funcionario local.

La posibilidad del trasvase del río Grande

El representante de la Federación Agraria Argentina de General Alvear, en representación de los productores agropecuarios, luego de la audiencia comentó: “Tenemos puntos en común. Yo creo que la necesidad y agresividad que tiene el cambio climático respecto de la región es común a mendocinos y pampeanos, y obviamente que tenemos que avanzar en hacer obras como ya lo está haciendo Mendoza. Ahora le toca a La Pampa para poder tomar más agua”.

El productor alvearense remarcó: “Hay posibilidades de acercamiento. Consideramos que desde otra cuenca como es la del río Grande, se puede hacer un trasvase y desde ahí abastecer al Atuel y darle agua a La Pampa. Nuestra provincia tiene la posibilidad de trasvasar 34 metros cúbicos del río Grande y esto está aprobado por el COIRCO para que el Atuel tenga un mayor afluente y el tema este resuelto para ambas partes”.

Para finalizar, desde la Federación Agraria Argentina de General Alvear expresaron: “Consideramos que la postura del Gobernador de La Pampa fue muy agresiva y no ayuda a la conciliación. Esperamos que con el paso del tiempo esto vaya cambiando. Tenemos productores con hectáreas sin riego y debemos avanzar lo más pronto posible. Necesitamos la voluntad política de La Pampa para hacerlo y comenzar a pensar verdaderamente en el trasvase”.

Comentarios

comentarios