En la previa de la Fiesta de la Cosecha que se realizó este miércoles por la noche en el aeropuerto El Plumerillo, el Gobernador Alfredo Cornejo fue consultado por el decreto que se emitirá esta semana con el aumento salarial docente, debido a que el gremio que nuclea a los docente no aceptó la oferta salarial del Gobierno en paritarias.

“Quiero aclarar que se ha llegado al decreto después de tres propuestas sucesivas y que se aclararon todo el tiempo, se aclaró que era la tercera única y definitiva. Sin embargo, al SUTE y a Mateluna no les importó y la rechazaron, la rechazaron cuando el resto de los sindicatos importantes, ATE que no había acordado el año pasado, la aceptó. Ya veo que es una cuestión política, del interés de sus problemas internos”, afirmó Cornejo.

“SUTE quiere tratar de hacerse el guapo con el Gobierno para tratar de ganar legitimidad la interior del sindicato, eso es malo porque no le da posibilidad a los docentes en una paritaria, como sí van a tener en ATE, van a tener los otros sindicatos cuando en octubre se revise lo que hemos acordado. Si ha aumentado la inflación por encima, si ha aumentado la recaudación, estamos dispuestos a abrir nuevamente otra ronda de negociaciones para equiparar lo que se haya perdido, si es que se había perdido”, agregó el Gobernador.

En referencia al procedimiento de la paritaria, el mandatario provincial dijo que ” al gremio se le hizo un ofrecimiento que no se le ha hecho a ninguno, a nadie, que no ha hecho ningún Gobierno que no ha pagado las deudas de zona. Ustedes saben que la zona queremos mejorarla, queremos modificar el tema de zonas porque hay escuela que están en el mismo lugar y cobran distintas zonas, lo queremos modificar”.

Sobre los antecedentes del salario docente, el jefe del ejecutivo explicó que “los Gobiernos anteriores le reconocieron a los docentes que no le habían pagado bien la zona, se lo reconocieron con un decreto pero no se lo pagaron. Nosotros estábamos dispuestos a pagarlos y lo ofrecimos en la paritaria, son 16 mil docentes que tienen deuda por la zona. En vez de seguir el juicio, que pueden ser dos o tres años más, le ofrecimos pagarlo y conciliarlo en cada uno de los expedientes judiciales donde están tramitando los docentes. Se perdieron algunos beneficios por mala negociación de ellos, no dan cuenta de eso, sólo insultar al Gobierno, responsabilizar al Gobierno y no dar cuenta que debían haber negociado mejor con los docentes”.

En referencia al accionar del gremio, Cornejo comentó que “el SUTE es un gremio rico en afiliados, rico en su cuota social, es un gremio que tiene una gran recaudación, de hecho gasta mucho dinero en las solicitadas y tiene docentes pobres. Los docentes fundamentalmente los iniciales cobran sueldo malo, cobran un sueldo bajo, yo soy el primero en reconocerlo, pero eso no se va a solucionar de un año para otro ni de un Gobierno para otro, si quieren responsabilizarme a mí fantástico”.

Como solución el Gobernador opinó que “es un problema estructural, que lleva años y que lo vamos a resolver si organizamos mejor los recursos. El SUTE debiera colaborar, al SUTE no le interesa mejorar el servicio educativo, le interesan sólo su protagonismo de poder al sindicato y demás. Yo les pido a los docentes, que la gran mayoría ha actuado de buena fe, que estoy muy conforme con los docentes en este año, que el lunes vayan a clase. Que vayan por los motivos que vean mejor, por las que quieran, por las razones que quieran, porque lo sienten, por el descuento, pero que vayan. Si lo hacen por convicción, si lo hacen por rechazo al sindicato, pero que no dejen de arrancar las clases”.

Alfredo Cornejo hizo un pedido explicito a menos de una semana de que comiencen las clases: “A los padres les pido que lleven los a chicos a la escuela, que todos los últimos paros los docentes han ido. Por miedo al descuento, por convicción, por las razones que sean pero los docentes han ido a la escuela, que lleven los niños a la escuela. Concurran porque los docentes van a ir, yo tengo la convicción que el lunes a las ocho de la mañana van a estar las escuelas abiertas. Si hay alguna escuela que no está abierta, como pasa alguna vez porque la Directora es del SUTE y la cierra, no puede hacerlo, tendrán sanciones”.

“No habrá escuela cerrada y si hay alguna tendrán sus sanciones, las escuelas van a estar abiertas. Estoy seguro como en los últimos paros que los padres lleven sus hijos a la escuela, van a tener clases porque las maestras van a concurrir, hoy estoy convencido que van a concurrir, por la razón que fuere”, agregó el Gobernador.

Consultado sobre la opción de docentes voluntarios, Cornejo dijo: “Categóricamente niego que se presente esa opción, el docente es una profesión que se ha preparado para eso y no lo puede reemplazar cualquier persona por voluntariosa que sea. Tenemos que tener clases con docentes, para eso se han preparado, para dar clases. Aspiramos a que las clases sean con docentes y no con personas de buena voluntad, le reconozco la buena voluntad pero no. Lo vamos a hacer con docentes, de hecho los docentes los van a ver el lunes, la mayoría van a concurrir a clases”.

“Si los padres no llevan sus hijos va a ser un tema que no podemos manejar, es la voluntad de los padres, pero intentamos que los padres vayan. Por último, creo que algunos directivos allegados al SUTE le dicen a los padres que no traigan los chicos a la escuela, les mandan a decir en grupos de Whatsap y demás, que va a haber paro y después hay asistencia perfecta en la escuela. Entonces, el SUTE trabaja para disuadir a los padres que lleven a los chicos a la escuela. Los docentes van a estar así que si los padres llevan a los chicos habrá clases”, finalizó el Gobernador.

Comentarios

comentarios