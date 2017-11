Luego de participar de la reunión de gobernadores encabezada por el Presidente Mauricio Macri el Gobernador Alfredo Cornejo anunció que “el vino y los espumantes no tendrán impuestos internos”. El mandatario provincial aseguró a través de su cuenta de Twitter que fue el mismo Presidente quien le dio la noticia.

Acabo de terminar una reunión privada con el presidente @mauriciomacri quien me confirmó que el vino y el champagne no van a tener impuesto internos — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) 9 de noviembre de 2017

Tras la reunión, Cornejo explicó que junto al sector vitivinícola y al ministro de Economía, Infraestructura y energía, Martín Kerchner, mantuvo un encuentro ayer con el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, a quien le plantearon “los fundamentos de porqué los vinos y espumantes no podían soportar un impuesto interno. Entendemos que hemos sido escuchados. Macri me ha confirmado que el impuesto al vino no va al Congreso, así que queda en 0%”.

Cornejo, junto al ministro de Economía de la provincia, Martín Kerchner, y al mandatario sanjuanino Sergio Uñac lograron avanzar en la embestida “sensibilizando” a las autoridades nacionales con estudios científicos de las bondades del vino, por lo que se abrió formalmente la instancia de “diálogo” para llegar a un acuerdo esta semana.

Según indicaron allí se hizo referencia a las investigaciones científicas que aseguran que el vino tiene propiedades antioxidantes, así como su efecto positivo para evitar problemas cardíacos y reducir el nivel de lípidos en el cuerpo, entre otras. “Organicen los festejos. Ha sido una semana dura pero el éxito es de la gente que tiene nobleza”, celebró Kercher.

En el encuentro con el presidente, Cornejo hizo un repaso de los principales puntos del estudio en base a análisis del Ministerio de Economía de la provincia, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y de otras instituciones especialistas, que hacen hinciapié en que la bebida nacional no es perjudicial para la salud. Asimismo, la explicación mendocina se centró en la disminución del consumos per cápita durante los últimos años y a la falta de un mercado competitivo que permita vender y exportar cada vez más.

El sector produce 105.000 empleos directos y más 280.000 indirectos, con una producción que abarca 230.000 hectáreas en todo el país.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Kerchner confirmó: “Muy aliviado, me acaba de llamar el gobernador, no me dio muchas precisiones de la reunión pero me dijo que vamos a tener un proyecto en el cual no aparece impuesto interno al vino ni espumantes, que era exactamente lo que habíamos solicitado y que ayer habíamos incorporado con el sector vitivinícola una gran cantidad de documentación y argumentos que mostraban por qué no era conveniente, que era contradictorio la gran reforma tributaria que llevaba adelante la nación con la aplicación de ese impuesto al vino y espumantes”

Y agregó: “Es una muy buena noticia, ahora tendremos los detalles pero lo importante es que el gobierno nacional escuchó, cumplió la palabra, habló, ahora hemos logrado tener la conformación del Presidente de la Nación”.

Reunión de gobernadores en la Rosada

Alfredo Cornejo participó este mediodía de un encuentro convocado por el Presidente Mauricio Macri, en donde también asistieron los gobernadores de todas las provincias del país. En el salón Eva Perón de la Casa Rosada, el Presidente abordó diversos temas como la reforma impositiva, el reclamo judicial de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, y el presupuesto 2018.

Durante la jornada repasaron la agenda y el Presidente anunció a los gobernadores que en el presupuesto para el año próximo está previsto un fuerte incremento de la inversión social. El Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y Hacienda, Nicolás Dujovne.

