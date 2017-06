En la ciudad capital de la provincia de San Juan aparecieron pasacalles en cercanías a la Legislatura, en la que elogiaban la figura del ex gobernador -hoy diputado naciona-l José Luis Gioja.

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que este tipo de maniobras lejos están de favorecer al exgobernador.

“Molesta que estas cosas se den cuando no está el gobernador Sergio Uñac. No me parece atinado. Aventurar quién lo hizo o no puede ser muy irresponsable, no me animaría a pensar en una u otra persona. No creo que en este nivel de cosas esté el exgobernador, no me cabe en la cabeza”, aseguró Gattoni.

El funcionario dijo que “quien lo quiso hacer un favor a Gioja, lo perjudicó”.

“Estas cosas no ayudan, lo perjudican al propio José Luis y no a Uñac”, agregó.

