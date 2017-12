Finalmente se confirmó la primera hipótesis y la que circuló con más fuerza durante todo este tiempo: Leonela Rosales, la nena de dos años que murió mientras jugaba en una plaza de Santa Rosa, falleció por una descarga eléctrica que le provocó una profunda quemadura en el antebrazo.

Así lo revela el informe del perito forense que recibió el fiscal Héctor Rosas durante la mañana de este lunes y donde no deja lugar a dudas: Leonela murió por electrocución, una confirmación que los papás de la nena tomaron con gran dolor, más allá de que imaginaban ese resultado desde el primer día.

“La prueba más importante en este caso es el informe del forense, que ya está incorporado a la causa y que sostiene que la nena se electrocutó. Con ese dato ahora tenemos que ver las responsabilidades en un caso que se encuadra dentro del homicidio culposo”, comentó una fuente de la investigación que resumió: “Acá hay un empleado municipal y posiblemente algún funcionario que cumplieron con su tarea”.

Los papás de Leonela, familiares y amigos que ya han realizado dos marchas por justicia y una misa en memoria de la nena, están organizando una tercera marcha, posiblemente para el jueves y con destino en la puerta de la municipalidad y es que con el resultado de la necropsia confirmado, los padres de la nena tienen pensado demandar al municipio.

El Concejo Deliberante también se ha visto convulsionado por la noticia y anunció que piensa insistir con el pedido de que la intendente Norma Trigo se presente en el recinto, entre miércoles y jueves, para responder a las preguntas de los ediles por la muerte de Leonela: “La citamos para el martes pasado y no vino, pero en cambio armó ese día una conferencia de prensa en la que acusó a la oposición de haber politizado el caso. Ahora queremos que nos aclare por qué dio una conferencia de prensa con tan pocos elementos y sin el informe del forense y además, que nos explique por qué el municipio no reparó las plazas, pese a que el Concejo armó una ordenanza en ese sentido”, señaló el presidente de la comisión investigadora, Antonio Ponce, que busca poner a la intendente contra las cuerdas e insiste en que no cumplió con sus funciones.

Leonela Rosales murió en la noche del 26 de noviembre mientras jugaba en la plaza de 12 de Octubre, el pueblo de Santa Rosa donde vivía con sus padres; a los pocos días, una investigación periodística descubrió que esa plaza y otras del departamento, no cuentan con disyuntor ni tampoco con otro tipo de escudo eléctrico. La intendente Trigo reaccionó ante esta novedad echando de su puesto al delegado municipal, Juan Ojeda y suspende por tres meses, a Hugo Arrieta, encargado de Electricidad en Servicios Públicos y a Juan Morelato, otro agente municipal, a quienes en principio se los señala con algún grado de responsabilidad.

Sin embargo, será en principio la fiscalía quien decida responsables y también la familia de Leonela estará atenta a esto, ya que se ha presentado como querellante y no solo tienen pensado demandar al municipio, sino que aspiran a que los responsables paguen por lo que ocurrió.

