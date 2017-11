El Tribunal de Cuentas de la provincia condenó al ex intendente Sergio Salgado y a parte del gabinete que lo acompañó en la conducción del municipio de Santa Rosa, a pagar multas y cargos por el ejercicio 2014, que fue impugnado por la falta de documentación necesaria para respaldar muchos de los actos de gobierno en ese año, previo a la crisis que desencadenó la renuncia de Salgado al municipio, un par de años después.

Desde la comuna, conducida desde comienzos de 2016 por la intendente radical Norma Trigo, celebraron el fallo del Tribunal de Cuentas, aunque señalan que la sanción llegó tarde: “El fallo no hace más que confirmar todo lo que denunciamos en su momento, pero estamos terminando 2017 y el Tribunal apenas viene revisando el 2014”, señalaron desde el Ejecutivo.

La sanción del Tribunal de Cuentas cae sobre Salgado y sobre una serie de sus funcionarios más cercanos, incluidos sus secretario de Gobierno, Contador y Tesorero, entre más de media docena de personas: “Si nos hubiesen escuchado cuando hicimos la denuncia sobre lo que estaba pasando, Santa Rosa se habría ahorrado una serie grande problemas, entre ellos la emisión de cheques sin fondos que hizo Salgado al final de su mandato, en el 2015”, agregaron desde el entorno de la intendente Trigo.

De entre las graves irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas destacan, por ejemplo, el manejo que hizo la comuna en 2014 de la playa de estacionamiento de La Salada, por la que el municipio debía cobrar, en concepto de tasas, $27.500 mensuales, pero lo cierto es que no hay registro de lo que se hizo con ese dinero: “Por ordenanza, ese era el monto que debía pagar la feria por su playa de estacionamiento, pero no hay registro del movimiento de ese dinero, en la contabilidad del municipio directamente no existe datos de la plata que ingresaba o salía por La Salada”, detallaron en la comuna.

También el Tribunal de Cuentas puso el ojo en el manejo que se hizo del Festival de la Cueca y el Damasco 2013, cuya organización, la comuna le entregó, sin licitación y por contratación directa, a una entidad llamada Asociación Lealtad, “que no tenía en ese momento ningún tipo de antecedente en el armado de espectáculos”; para colmo, aquel festival tuvo un costo para el municipio superior a los $3.190.000, “un dinero que excede cualquier tipo de festival en Santa Rosa, ya que con la mitad del dinero se habría armado”, aseguraron en el Ejecutivo.

Como intendente, Salgado fue condenado a pagar una multa de $35.000; su secretaria de Gobierno, Marcela Lanzavequia, otros $20.000; Franco Ojeda, director de Hacienda, $40.000 y así, con multas similares figuran el entonces Contador, la jefa de Rentas y el Tesorero, entre otros ex funcionarios.

Además de multas, el Tribunal de Cuentas sancionó también el pago de cargos a la mayoría de estos funcionarios y por montos similares: “Las multas tienen que ver con procedimientos irregulares de los que no hay documentación y los cargos son fondos fijos que los funcionarios y el intendente gastaron sin rendir, casi como si se tratase de sobresueldos”.

El ex intendente Sergio Salgado aseguró a este medio no haber sido notificado del fallo dispuesto por el Tribunal de Cuentas: “No puedo decirle nada porque no conozco la resolución y entonces no estoy ni siquiera en condiciones de defenderme”, dijo el ex mandatario peronista.

