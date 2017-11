El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria, sin ordenar su detención, a Agustina Kämpfer, ex novia del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y a otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícito, mientras que durante la jornada de este viernes indagará al ex ministro de Economía y al otro detenido José María Nuñez Carmona.

A paso firme, avanza la causa contra Kämpfer por una serie de irregularidades con su estilo de vida. Entre ellas la compra de un departamento y movimientos de plata que no tienen relación con sus ingresos. En una década la expareja de Amado Boudou tuvo un fuerte crecimiento patrimonial: mientras que sus ingresos en 2001 eran de $ 575,22, en 2012 fueron superiores a los $ 848 mil.

Una pericia contable ordenada por el juez federal Ariel Lijo determinó que la periodista no puede justificar una serie de gastos. De hecho, del año 2001 se determinó que no se halló documentación sobre los gastos. Lo llamativo es que, mientras los ingresos de Kämpfer no llegaban a los $ 600, ese año estuvo 26 días en el exterior.

