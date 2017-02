El triunvirato de la CGT Juan Carlos Schmid aseguró que “se ha agotado” el tiempo para el gobierno nacional y “tienen que aparecer los resultados” en materia económica porque, dijo, “si a esto le sumamos que no hay cooperación del sector empresario, el cuadro es bastante tenso”, con vistas al paro nacional convocado para marzo.

Schmid aseveró que “la Economía no se va a resolver con los convenios colectivos, están empezando al revés”.

“Cuando hablo de la confianza hablo que acá se gestaron despidos, suspensiones y atrasos de quincenas de pago. Y además, hay un incumplimiento del bono de compensación al que se habían comprometido en la mesa del diálogo vastos sectores, por ejemplo, del sector alimentario”, añadió.

Los siguientes son los principales tramos de la entrevista:



¿Cómo observan desde la CGT el panorama económico?

Lo observamos con mucha preocupación porque la economía se mueve por expectativas y hasta ahora esas expectativas no han dado cumplimiento a casi nada de los pronósticos que se anunciaron.

¿El trabajo se ha precarizado más este último año?

El trabajo está precarizado hace un tiempo largo en Argentina. Cuando estamos hablando de que hay un 40 por ciento entre trabajo negro y no registrado, es un fenómeno que puede haber llevado más de una década. La precarización es un fenómeno mundial no solo nacional.

¿De qué depende, en lo que respecta al gobierno, que no haya paro el mes que viene?

Nosotros somos la CGT, una entidad de tercer grado. Adentro hay trabajadores estatales, privados, ligados al servicio y la industria, del comercio exterior e interno, y trabajadores de regiones disímiles. Entonces es una tarea compleja que nosotros aunemos todas las voluntades.

Por otro lado, la respuesta del gobierno, aun cuando tenga una solución concreta, tiene sus tiempos. La economía no se pone en marcha en 24 horas y lo que se ha agotado es el tiempo. La lógica de la zanahoria perdió el encanto. Tienen que aparecer los resultados. Si a esto le sumamos que no hay cooperación del sector empresario, el cuadro es bastante tenso.

¿Si el gobierno y los empresarios reconocen al menos parte de la pérdida del poder adquisitivo en las negociaciones paritarias, puede replantearse la medida de fuerza?

Cuando hablo de la confianza hablo que acá se gestaron despidos, suspensiones y atrasos de quincenas de pago. Y además, hay un incumplimiento del bono de compensación al que se habían comprometido en la mesa del diálogo vastos sectores, por ejemplo, del sector alimentario. Si nos comprometimos a eso y hasta marzo no iban a ocurrir ninguna alteración de lo que habíamos firmado, volvamos atrás, cumplan con todo y esa es una señal fuerte.

¿El año electoral puede supeditar el accionar de la CGT? Porque alguien podría acusar a la central obrera de jugar para algún candidato o espacio…

Cuando empezamos a discutir, promediando el año pasado, dijeron ‘ahí le devolvieron la plata de las obras sociales, eso los condiciona’, pero eso no pasó. Ahora van a decir que estamos comprometidos con tal candidato. La reacción nuestra está sujeta a los reclamos que tengamos. La CGT va a transitar por ahí, no por otro lado.

Los reclamos de la CGT exceden las paritarias…

Al no ser signatarios de los convenios colectivos estamos haciendo un planteo político. Cuando dimos la conferencia tras la reunión del consejo directivo, nosotros dijimos que no estamos de acuerdo con el enfoque económico que están teniendo.

El gobierno insiste con la revisión de convenios laborales…

Voy a ser concreto. La Economía no se va a resolver con los convenios colectivos, están empezando al revés. Hay otros factores de la economía por los cuales no volvemos a crecer, no son los convenios.

¿Les preocupa un intento de flexibilización laboral?

Cuando están acentuando que la clave está en revisar los convenios colectivos de trabajo, no hay que descartar que quieran recorrer ese camino. Pero ese camino ya se ha recorrido en la Argentina, con los resultados que ya conocemos. En realidad, en el mundo no ha resultado.

¿Cuáles son los sectores más afectados por la situación económica?

Obviamente el sector industrial está más golpeado, pero si me atengo a la complicación que hay con el sector educativo que está frente a un conflicto y veo los reclamos que seguramente habrá en las provincias con las discusiones paritarias en la órbita estatal, es un volumen grande trabajadores que están siendo afectados.

¿Es un error del gobierno buscar convertir la paritaria con estatales y docentes en el guarismo que oriente las negociaciones paritarias?

Es un error de la política.

