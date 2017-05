La monja japonesa Kosaka Kumiko (43), acusada de cómplice por una de las víctimas de los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo, ya está en Mendoza tras haberse entregado en Buenos Aires. Fue trasladada a tribunales federales, donde el fiscal Flavio D’Amore (que reemplaza a Gustavo Stroppiana) le comunicó su imputación y ordenó su traslado al penal de mujeres.

La religiosa fue señalada por una adolescente que hoy tiene 17 años y que dijo haber sufrido abusos de parte del cura Horacio Corbacho cuando tenía 5 y asistía al establecimiento de Carrodilla.

Según denunció el abogado querellante Sergio Salinas, “la víctima apuntó en su testimonio, en lenguaje de señas, a una monja con ‘rasgos achinados en el ojo’”, sobre la que dijo que “fue quien le puso el pañal tras la violación que sufrió la menor, ocultando y teniendo conocimiento que había sido violada, lo cual la hace cómplice primario del delito del abuso”.

En ese testimonio, la joven aseguró que “una de las monjas que la golpeaba sabía lo que pasaba y que además veían cuando se les exhibía pornografía”, tras lo cual contó “cómo a ella una vez la subieron a un cuarto para abusarla y que en el lugar había cadenas y la esposaron de las muñecas”.

Según trascendió en ámbitos judiciales, la joven aseguró que la religiosa no sólo encubrió los crímenes sino que se constituyó en cómplice cuando le colocó un pañal a la nena para detener la hemorragia que le había generado el abuso.

Por los abusos en el Instituto para niños hipoacúsicos están imputados los sacerdotes Horacio Corbacho, de 55 años; el sacerdote italiano Nicola Corradi (82), quien tenía acusaciones similares en Verona, Italia, en los años 80 y fue trasladado a Mendoza; el monaguillo Jorge Bordón (55); el ex empleado del instituto José Luis Ojeda (41), quien también es sordo, y el jardinero Armando Gómez (46).

Kumiko podría ser imputada de “participación primaria de abuso sexual agravado”, en los vejámenes ocurridos en el instituto religioso para sordomudos de Luján de Cuyo.

“El hecho es muy crudo; una niña menor que fue violada anal y vaginalmente que acudió en ayuda a la monja Kumiko, quien no solo no la ayudó, sino que no denunció, y lo ocultó poniéndole un pañal para evitar el sangrado”, aseguró Salinas.

Por otro lado y en el marco de la investigación los abogados de los acusados aseguran que vencieron los plazos y deben dejarse sin efecto las últimas acusaciones. Los defensores alegaron que está mal fundada la prórroga de investigación de seis meses, dispuesta por la jueza de garantías en febrero.

De ser aceptado este pedido por la Cámara se perderían todas las pruebas recabadas desde ese mes a la fecha. En ese sentido, Salinas aseguró que “el sustento (de ese argumento) es cero” y que la defensa alega “argumentos legalista, olvidando que la Cámara dio seis meses para investigar”.

Ayer, el fiscal Fernando Cartasegna, que investiga el Próvolo de La Plata fue nuevamente agredido. Ocurrió en su despacho. Se presume que los ataques tienen relación con otras causas que investiga.

