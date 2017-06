La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró este jueves que a pesar de no que comparte la estrategia electoral del oficialismo, no existe ninguna posibilidad de alejarse del frente Cambiemos.

“No comparto la estrategia electoral pero la acepto, jamás voy a romper Cambiemos”, dijo Carrió, quien destacó que “no hay ninguna crisis” en el oficialismo.

La legisladora explicó en declaraciones a la radio La Red: “Jamás voy a romper Cambiemos porque soy la creadora y fundadora. No hay ninguna crisis, nos llevamos muy bien, soy la mejor espada que tiene el presidente” Mauricio Macri.

Por otra parte, la diputada indicó en reportaje publicado por un matutino porteño que durante su visita a Paraguay estuvo protegida por personas cercanas al titular de la AFI Gustavo Arribas y acusó a la número 2 del organismo, Silvia Majdalani de realizar “espionaje político”.

“Gustavo Arribas me explicó que en Paraguay me cuidó una persona cercana a él. Pero en Argentina los espías escuchan mis conversaciones y me hacen seguimientos. Agradezco que se investigue y se publique”, manifestó Carrió.

“(La subdirectora de la Agencia Federal de Investigaciones, Silvia) Majdalani se tiene que ir. Ella controla lo que se hace en la AFI, y la usa para hacer espionaje político y operaciones”, añadió la legisladora.

